На аэродроме Бельбек уничтожены истребители

Расследователь NYT на основании спутниковых снимков пришел к выводу о потере Россией двух МиГ-31 и одного Су-27, а также повреждении МиГ-29 на аэродроме Бильбек.

Два российских истребителя МиГ-31 и один Су-27 были "полностью уничтожены" и истребитель МиГ-29 поврежден в результате атаки беспилотников 16 мая на российский военный аэродром Бильбек в аннексированном Крыму. Такие выводы опубликовал расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт в пятницу, 17 мая, в соцсети X, проанализировав спутниковые снимки.

"Склад горючего, расположенный рядом с основной взлетно-посадочной полосой, также был уничтожен. Обломки продолжали гореть после атаки", - следует из его поста.

К аналогичному выводу пришел журналист "Радио Свобода" Марк Крутов. По его словам, в результате атак на аэродром Бильбек за две ночи, "судя по всему, были уничтожены, по меньшей мере, несколько МиГ-31 и склад горючего".

Между тем русскоязычный Telegram-канал "Осведомитель" утром 17 мая написал следующее: "В результате атаки (на авиабазу Бельбек в Крыму 16 мая. - Ред.) были полностью уничтожены два МиГ-31 и один Су-27, также повреждения получил МиГ-29".

"Стоит ли говорить, что имевшиеся бы даже самые простые навесы если бы не спасли борта, то заметно снизили бы урон, поскольку ВСУ использовали кассетный ATACMS, большинство кассетных боеприпасов М74 которого бы разорвались об крыши навесов. Но навесов как не было, так и нет, у нас свой путь", - добавляют авторы.

Telegram-канал "Крымский ветер" утром 17 мая также опубликовал спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки на аэродром.

Атака БПЛА на аэродром Бильбек

По сообщениям СМИ, российский военный аэродром Бильбек в аннексированном Крыму 16 мая подвергся второй воздушной атаке за сутки. Местные Telegram-каналы, в том числе "Крымский ветер", публиковали тогда кадры, изображавшие, как утверждалось, пожар на аэродроме.

Между тем российское Минобороны не освещало подробностей атаки на аэродром Бильбек. Поздним вечером 15 мая ведомство сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО над территорией Крыма пяти оперативно-тактических ракет ATACMS.

Утром 16 мая пресс-служба министерства уведомила, что над территорией Крыма дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА.

Утром 17 мая было опубликовано сообщение о перехвате и уничтожении 51 БПЛА над Крымом.