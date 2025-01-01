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ОбществоИзраиль

MyHeritage прекращает предоставлять услуги в России

Екатерина Венкина
1 января 2025 г.

Занимающаяся генеалогией израильская компания MyHeritage удалит с серверов данные клиентов в РФ 1 февраля.

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Генеалогическое древо MyHeritage
Генеалогическое древо MyHeritage (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/MyHeritage

Израильская компания MyHeritage, занимающаяся генеалогией, прекращает предоставлять услуги в России. Это следует из ответа одному из пользователей, размещенного во вторник, 31 декабря, в сети микроблогов Хабр.

Учетные записи клиентов в РФ и привязанные к ним данные, включая результаты ДНК-тестов, будут удалены с серверов MyHeritage 1 февраля. До указанной даты соответствующую информацию и сведения о генеалогическом древе можно экспортировать.

Решение связано с изменениями российского законодательства.

Под угрозой крупных штрафов

В январе 2022 года MyHeritage оштрафовали на полтора миллиона рублей (13 тыс. евро) за отказ хранить данные о россиянах в России.

В РФ 1 сентября 2015 года вступил в силу закон, обязывающий все компании размещать персональные данные на серверах в России.

Бизнесмены, которые озаботились переводом персональных данных россиян на российские серверы, говорили, что процедура обходится недешево. Так, стоимость "переезда" в стартапе "Доктор на работе" в 2015 году оценили в миллион рублей (8600 евро). Ежемесячные затраты на дата-центр выросли примерно в полтора раза.

В середине июня 2015 года Европейский центр по международной политической экономии (ECIPE) оценил потери России от действия закона в 286 млрд рублей (2,4 млрд евро - 0,27 процента ВВП). 

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