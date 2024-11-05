"Мы сожалеем". IKEA заплатит бывшим заключенным тюрем ГДР

Шведский мебельный гигант IKEA наживался на принудительном труде заключенных в ГДР в период диктатуры. Теперь эти люди должны получить компенсацию из специального фонда помощи.

Этого ждали многие тысячи людей, которые вынуждены были заниматься принудительным трудом на западные компании в тюрьмах социалистической ГДР почти до самого воссоединения Германии осенью 1990 года: IKEA объявила, что намерена выплатить бывшим заключенным шесть миллионов евро в качестве компенсации.

Таким образом шведская мебельная компания выполняет обещание, данное ею еще в 2012 году. Тогда был опубликован первый отчет об эксплуатации заключенных в ГДР. Согласно документу, в систему использования принудительного труда были вовлечены и западногерманские компании, в том числе занимавшиеся доставкой товаров по каталогам Otto и Quelle, а также продуктовый дискаунтер Aldi.

Высокая оценка от уполномоченной правительства ФРГ

Тот факт, что компания IKEA играет в данном случае роль первопроходца, имеет историческое значение, считает Эвелин Цупке (Evelyn Zupke), уполномоченная правительства ФРГ по делам жертв диктатуры Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) в ГДР.

Эвелин Цупке Фото: Metodi Popow/picture alliance

IKEA признает свою ответственность, что заслуживает большого уважения, подчеркнула Цупке в интервью DW: "Этот шаг также предельно наглядно показывает нам, как мы можем и сегодня помогать людям, пострадавшим от диктатуры".

Деньги, обещанные IKEA, будут направлены в общегерманский фонд помощи, который бундестаг намерен учредить к концу 2024 года. Пока что подобные фонды существуют только в восточных федеральных землях. И право на компенсацию имеют только те жертвы диктатуры, которые сейчас проживают на территории бывшей ГДР. Однако теперь ситуация должна измениться.

Денег хватит на компенсации для 2 тысяч жертв диктатуры

По подсчетам Эвелин Цупке, только на шесть миллионов евро от IKEA можно оказать финансовую помощь примерно 2000 бывших заключенных, пострадавших от властей ГДР. Сейчас Цупке как никогда прежде надеется, что и немецкие компании также примут участие в формировании фонда помощи: "Мне бы хотелось, чтобы конкретно Aldi и Otto наконец-то обратили внимание на эту проблему".

IKEA использовала подневольный труд заключенных тюрем в ГДР Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Однако эти и другие фирмы до сих пор не проявили желания выплачивать компенсации заключенным из бывшей ГДР. Исследование на эту тему, опубликованное берлинским Университетом имени Гумбольдта в апреле 2024 года, также осталось без соответствующей реакции с их стороны, несмотря на многочисленные описанные в нем случаи. Например, согласно документу, восточногерманских политзаключенных заставляли производить женские колготки, которые впоследствии продавались в магазинах сети Aldi.

Политзаключенные делали фотоаппараты для Quelle и Otto

В исследовании подробно рассказывается о том, как товары, произведенные в ГДР заключенными, попадали в западногерманские магазины и каталоги почтовых заказов. Так, в Котбусе заключенных заставляли делать фотоаппараты Praktica, которые отправлялись клиентам Quelle и Otto. А аудиокассеты для компании Magna производились заключенными в Дессау. Таким способом власти ГДР зарабатывали крайне необходимую иностранную валюту, получая ее из капиталистических стран.

Система принудительного труда в тюрьмах ГДР существовала на протяжении нескольких десятилетий. "Использование заключенных было направлено на эксплуатацию их труда в интересах государственной плановой экономики, - отмечают исследователи из Университета имени Гумбольдта. - С 1950-х годов и до конца существования ГДР от 15 000 до 30 000 заключенных ежегодно привлекались к принудительному труду в основном в тех областях, где свободные граждане не хотели работать из-за плохих условий труда".

ШИЗО для непокорных заключенных

Заключенные, которые противились этому, рисковали подвергнуться бесчеловечному наказанию. Такой отказ неизбежно приводил к дисциплинарным мерам, которые могли варьироваться от лишения возможности встречаться с родственниками и получать посылки до трех недель штрафного изолятора с минимальным питанием, отмечается в исследовании.

Aldi пока не собирается выплачивать компенсацию выпускавшим для нее товары бывшим заключенным тюрем ГДР Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO

IKEA сделала вывод из него, объявив о выплате компенсации пострадавшим, в то время как другие компании ограничились лишь словами. "Мы сожалеем и осуждаем распространенную в бывшей ГДР практику принудительного использования политзаключенных и осужденных для производства товаров", - сообщил представитель Aldi.

Почему Aldi не хочет выплачивать компенсацию

Тем не менее остается маловероятным, что Aldi последует примеру IKEA. Хотя с 2013 года известно, что товары для немецкого дискаунтера производились в ГДР в печально известной женской тюрьме Хохенек (или Хоэнек). "Однако из-за того, что с тех пор прошло много времени, детали случившегося уже не могли быть проанализированы в той степени, которая была бы необходима для окончательного принятия решения о компенсации", - объясняет свою позицию Aldi.

Вальтер Каднар Фото: Inter IKEA Systems B.V.

Таким образом, IKEA пока что остается единственной компанией, делающей взнос в фонд помощи, который создается бундестагом. "С тех пор как об этом (подневольном труде заключенных тюрем ГДР. - Ред.) стало известно, IKEA последовательно добивалась разъяснений, - делится Вальтер Каднар (Walter Kadnar), глава представительства шведской компании в Германии. - Мы глубоко сожалеем о том, что наша продукция производилась политзаключенными в ГДР".

Пожелания бывшего подневольного рабочего из ГДР

Дитер Домбровски выступает на одном из памятных мероприятий у Берлинской стены, декабрь 2015 года Фото: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Достигнутое соглашение - результат многолетних переговоров между IKEA, Эвелин Цупке и Союзом ассоциаций жертв коммунистической тирании (UOKG). Его председатель Дитер Домбровски (Dieter Dombrowski) в 1970-х годах сам привлекался к принудительному труду в тюрьме ГДР.

"Вместе мы пошли по пути выяснения (того, что произошло. - Ред.), и IKEA отнеслась к пострадавшим с должным уважением, - говорит Домбровски, довольный решением о денежной компенсацией, которая теперь не за горами. По его выражению, этот поступок шведской компании является новаторским: - Мы надеемся, что примеру IKEA последуют и другие".