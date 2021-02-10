МВФ требует от Киева большего прогресса в реформах для выделения нового транша

Украина должна продемонстрировать больший прогресс в реформах, чтобы достичь с Международным валютным фондом (МВФ) соглашение о новом транше в рамках программы помощи в размере 5 млрд долларов (4,1 млрд евро). Об этом заявил в субботу, 13 февраля, в Киеве постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Обсуждения будут продолжены", - подчеркнул он. Консультации в украинской столице были посвящены укреплению управления Национального банка Украины (НБУ) - Центробанка этой страны, законодательных и регулятивных норм надзора за фининститутами, мер по сокращению среднесрочного бюджетного дефицита, усилению антикоррупционной деятельности и судебной системы, а также энергополитики Киева.

Как сообщил агентству Reuters глава НБУ Кирилл Шевченко, Украина до конца года ожидает получить от МВФ 2,2 млрд долларов (1,8 млрд евро) тремя траншами.

Выплаты Киеву заморожены

В июне 2020 года Фонд одобрил кредитную программу Киеву и выделил первый транш в 2,1 млрд долларов (1,7 млрд евро), чтобы помочь украинской экономике, которая сильно пострадала от последствий пандемии.

Дальнейшие займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ в Украине. МВФ также обеспокоен решением правительства Украины от января этого года об уменьшении цены на газ ниже рыночной в целях снижения тарифов для населения.

Смотрите также: