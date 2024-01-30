МВФ оптимистично оценил перспективы мировой экономики

В 2024 году глобальный ВВП может вырасти на 3,1 процента, в 2025-м - на 3,2 процента, заявил Международный валютный фонд. Тем не менее, данные показатели до сих пор ниже значений до пандемии COVID-19.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ) перспективы мировой экономики несколько улучшились. В текущем году глобальный ВВП может увеличиться на 3,1 процента, что на 0,2 процентного пункта больше, чем ожидалось в октябрьском прогнозе, заявила организация на пресс-конференции в Йоханнесбурге во вторник, 30 января.

На 2025 год МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,2 процента. В отчете среди прочего указывается на замедление роста инфляции во многих странах мира, в связи с чем центральные банки получают возможность постепенного смягчения денежно-кредитной политики. В глобальном исчислении показатель инфляции в текущем году может составить 5,8 процента, в 2025-м - 4,4 процента, считает организация. Для индустриальных государств уровень инфляции, по прогнозу МВФ, составит 2,6 процента в 2024 году и 2,0 процента - в 2025-м.

Прогноз по США, Китаю и Германии

Устойчивыми остаются, прежде всего, крупнейшие экономики мира - США и Китай, для этих стран эксперты МВФ повысили прогноз роста. ВВП США может возрасти на 2,1 процента в 2024-м и 1,7 процента в 2025 годах, ВВП Китая - на 4,6 процента и 4,1 процента соответственно.

ВВП Германии, по оценке МВФ, в 2024 и 2025 годах также возрастет, но менее значительно, чем ожидалось ранее - на 0,5 процента в текущем году и 1,6 процента в следующем. На стране-экспортере ФРГ отрицательным образом сказываются геополитические кризисы - война в Украине и эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, немецкая экономика страдает вследствие возросших цен на энергоносители.

Вместе с тем рост мировой экономики в сравнении с показателями до пандемии COVID-19 остается слабым: средний показатель в 2000-2019 годах составлял 3,8 процента, отмечается далее.

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