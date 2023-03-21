МВФ и Украина договорились о кредите в 15,6 млрд долларов

На 392-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 22 марта (время московское).

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Украина и Международный валютный фонд договорились о новом пакете финансирования в 15,6 млрд долларов (около 14,5 млрд евро). Программа поддержки рассчитана на четыре года, средства должны способствовать постепенному росту украинской экономики в контексте послевоенного восстановления, говорится в заявлении МВФ, опубликованном во вторник, 21 марта.

Кредитный пакет, который еще должен быть одобрен исполнительным советом МВФ, также поддержит Украину на пути вступления в ЕС, отмечается в заявлении.

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Федерация фехтования Украины (НФФУ) объявила бойкот всем соревнованиям, в которых будут участвовать спортсмены из России и Беларуси. Как следует из заявления организации, в подобных соревнованиях не будут принимать участие не только украинские спортсмены, но также судьи и тренеры. Кроме того, как сообщили в НФФУ, на заседании обсуждались меры по оспариванию "незаконного и позорного решения" Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов.

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Япония выделит Украине до 500 млн долларов, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, Токио предоставит Киеву 470 млн долларов односторонней грантовой помощи, в частности, для сектора энергетики, а также 30 млн долларов на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО.

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21 марта стало годовщиной первой победной битвы с начала полномасштабного вторжения РФ: Украина освободила Мощун в Киевской области, напомнил Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Украинский президент отметил, что эта битва стала первым шагом страны к победе. "Мы придем к такому же результату и в других активных действиях", - заявил Зеленский. По его словам, из аннексированного РФ Крыма "началась миграция наиболее дальновидных крыс государства-террориста".

Хроника событий 21 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 марта 00.00 - 13.59 >>>

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