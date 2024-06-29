МВФ добивается от Киева реформы Таможенного кодекса

МВФ ожидает от Украины проведения независимого аудита Национального антикоррупционного бюро и других мер по борьбе с коррупцией. В частности, фонд говорит о необходимости реформирования Таможенного кодекса.

Международный валютный фонд (МВФ) будет добиваться от Киева внесения изменений в Таможенный кодекс, а также принятия других мер с целью усиления борьбы с коррупцией. Об этом говорится в меморандуме фонда, опубликованном в пятницу, 28 июня.

Согласно документу, украинским властям необходимо привести таможенные операции в соответствие с законодательством Европейского Союза, повысить добросовестность персонала и добиться того, чтобы процесс найма сотрудников был прозрачным и основанным на заслугах.

Кроме того, чтобы сохранить приток международной финансовой помощи, Украина должна продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

В меморандуме МВФ также указывается на необходимость осуществления, среди прочего, таких важных реформ, как укрепление уголовно-процессуального кодекса, создание нового высшего административного суда, а также проведения первого в истории внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). "Внешний аудит НАБУ должен быть завершен в кратчайшие сроки, а его результаты использованы для повышения подотчетности и операционной эффективности бюро", - заявили в МВФ.

Ранее в тот же день стало известно, что МВФ одобрил кредитный транш Украине на 2,2 млрд долларов. В ближайшие дни эти средства будут направлены на нужды украинского бюджета.

В конце марта Киев получил третий кредитный транш от МВФ в размере 880 млн долларов. Предыдущий транш в размере 900 млн долларов был одобрен фондом в декабре 2023 года. В марте 2023 года МВФ утвердил предоставление Украине 15,6 млрд долларов в рамках 48-месячного механизма расширенного финансирования. Общий объем выплат по программе EFF с учетом нового транша составит около 7,6 млрд долларов, говорится в сообщении МВФ.