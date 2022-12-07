МВД Украины: Треть страны заминирована

На 287-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 7 декабря (время московское).

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В НАТО предполагают, что зимой Россия перегруппирует свои войска и подготовится к наступлению весной. "Россия пытается заморозить эту войну хотя бы на короткое время,… чтобы затем весной начать крупное наступление", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Комментируя возможные удары украинских беспилотников по аэродромам в России, он указал, что у НАТО нет дополнительной информации. Глава НАТО также заявил, что союзники продолжат "беспрецедентную" поддержку Украины. При этом он отметил, что уже поставленные системы или вооружения также должны быть боеспособными, а это означает необходимость большого числа новых боеприпасов и ремонтных работ.

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Государственная дума РФ одобрила в третьем, заключительном чтении поправки в Трудовой кодекс о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев на прежнюю работу. После возвращения с военной службы эти граждане "имеют преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу", отмечается в опубликованном на сайте нижней палаты документе.

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Полиция в Кронштадте задержала военкора санкт-петербургского телеканала "78", входящего в холдинг "Известия", сообщает Sota со ссылкой на два источника. По его данным, Родион Северьянов поссорился с дорожным рабочим и выстрелил ему в голову из газового пистолета. Пропагандиста задержали, оружие изъяли, теперь ему вменяют статью о хулиганстве с применением оружия, предполагающую наказание до 5 лет лишения свободы, указывается далее. В начале войны против Украины Северьянов делал репортажи для "Известий" и в марте был ранен. В мае президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Мужества за "отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга".

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Отбывающий заключение российский оппозиционер Алексей Навальный выступил в поддержку телеканала "Дождь", накануне лишенного лицензии на вещание в Латвии. "Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня", - отмечается на странице политика в Twitter . Навальный назвал решение латвийского регулятора "ошибочным и основанным на недостатке информации". "Безусловно, Латвия вольна принимать любые решения в интересах своих граждан, и я не думаю, что они видят угрозу в СМИ, ведущий которого допустил оговорку в эфире", - добавил он.

МВД Украины: Треть страны заминирована

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Министерство внутренних дел Украины попросило международное сообщество помочь как можно скорее очистить территорию страны от взрывоопасных предметов. "Призываем наших международных партнеров и доноров еще активнее вовлекаться в процесс. Поскольку треть страны заминирована, пиротехнические подразделения ГосЧС работают круглосуточно, некоторые из них - фактически вручную", - заявила замглавы МВД Мэри Акопян на встрече с делегацией Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). По ее словам, в первую очередь необходимо оснастить 40 пиротехнических расчетов ГосЧС, прежде всего робототехникой.

По словам Акопян, ежедневно пиротехники ГосЧС обследуют в среднем территорию площадью около 70 гектаров, с начала полномасштабной войны они проверили более 760 кв. м территорий и обезвредили около 300 тысяч взрывоопасных предметов. В свою очередь глава делегации ЮНОПС, директор Сектора мира и безопасности Амир Омерагич назвал Украину самой загрязненой взрывоопасными предметами страной в мире и указал, что уже идут переговоры с донорами с целью предоставления необходимой помощи.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. "Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - цитирует слова Лаврова "Интерфакс".

Хроника событий 7 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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