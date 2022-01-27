 МВД Украины проведет массовые учения для гражданского населения | Новости из Германии об Украине | DW | 27.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

МВД Украины проведет массовые учения для гражданского населения

Инструкторы уделят особое внимание безопасности обращения с взрывоопасными предметами, заявил глава МВД Украины Монастырский. Будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

Полицейский автомобиль Toyota Prius в Киеве

Министерство внутренних дел Украины намерено провести учения для гражданского населения на случай чрезвычайных ситуаций. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами, заявил глава ведомства Денис Монастырский в среду, 26 января. Привлеченные к мероприятиям инструкторы прошли комплексную подготовку в Великобритании, США, Канаде, Польше и иных странах, добавил он.

Мероприятия пройдут в нескольких регионах страны. Кроме того, будет проверена систем гражданской безопасности в населенных пунктах. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже начала подготовку к учениям, сообщил и.о. главы ведомства Сергей Крук.

Обострение ситуации на границе Украины и России

Учения состоятся на фоне обострения ситуации на границе Украины и России. С начала лета 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военные учения. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, но Кремль отрицает планы такой операции.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Смотрите также:

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Районный Дом культуры в г. Кролевец Сумской области. 1977 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Площадь перед Южно-Украинской АЭС. Южноукраинск Николаевской обл. 1975 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Плавательный бассейн "Свема" в г. Шостка Сумской области. 1980 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Автобусная остановка в с. Мачухи Полтавской области. Год строительства неизвестен. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Районный Дом культуры в поселке городского типа Каланчак Херсонской области. 1977 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    "Покорители космоса". Мозаичное панно на стене Дома культуры в городе Лисичанск Луганской области (сейчас он носит имя Володимира Сосюры). Конец 1960-х годов. Художник Вартан Аракелов.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Панно "Движение". Спорткомплекс "Наука Спорт" в Киеве. 1969 год. Художники Галина Зубченко и Григорий Пришедько.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:00

Жизнь на линии фронта возле Донецка: боятся ли там наступления России?

Контекст

Закон о языке: перешла ли сфера услуг Украины на украинский?

С 16 января 2021 года, согласно закону о языке, вся сфера услуг в Украине должна была перейти на украинский. DW выясняла, как выполняется эта норма в магазинах и заведениях общепита в центре Киева.  

Хакеры проверяют Украину на прочность. Кто стоит за кибератаками?

Украинские министерства подверглись хакерской атаке, несмотря на то, что Киев годами получал помощь Запада на усиление кибербезопасности. Кто стоит за кибератаками и что является их целью?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Германия не дает оружие Украине и не эвакуирует дипломатов (24.01.2022)  

Возвращение Порошенко: как встречали экс-президента в Киеве (17.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Что с деньгами Назарбаева? Экс-премьер Казахстана о найденных активах  

Киев исключает любые уступки в деэскалации конфликта вокруг Украины  

Объединение ПХГ Германии: При мягкой погоде запасов газа должно хватить  