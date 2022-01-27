МВД Украины проведет массовые учения для гражданского населения

Министерство внутренних дел Украины намерено провести учения для гражданского населения на случай чрезвычайных ситуаций. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами, заявил глава ведомства Денис Монастырский в среду, 26 января. Привлеченные к мероприятиям инструкторы прошли комплексную подготовку в Великобритании, США, Канаде, Польше и иных странах, добавил он.

Мероприятия пройдут в нескольких регионах страны. Кроме того, будет проверена систем гражданской безопасности в населенных пунктах. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже начала подготовку к учениям, сообщил и.о. главы ведомства Сергей Крук.

Обострение ситуации на границе Украины и России

Учения состоятся на фоне обострения ситуации на границе Украины и России. С начала лета 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военные учения. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, но Кремль отрицает планы такой операции.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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