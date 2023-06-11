МВД Украины: После прорыва плотины КГЭС погибли 6 человек

На 473-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 11 июня (время московское).

МВД Украины: После прорыва плотины Каховской ГЭС погибли 6 человек

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После прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области были эвакуированы 2718 человек, в Николаевской - 982 человека, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В двух регионах погибли шесть человек, 35 числятся пропавшими без вести, в том числе семеро детей, заявил Клименко. В Днепропетровской области, по его словам, отсутствует водоснабжение почти 162 тыс. абонентов в 34 населенных пунктах.

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Россия научилась обходить санкции и продолжает закупать комплектующие для производства высокоточных ракет, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. "Весной была небольшая пауза, когда противник нарастил производство. И уже, согласно новым данным ГУР, имеет больше и "Кинжалов", и "Калибров". Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет сотрудничающих с ней отдельных стран и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники", - сказал Игнат.

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В Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности, которые будут помогать силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, отряды будут действовать в первую очередь в приграничных районах. "Сейчас наша задача - сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем", - сказал Ведерников.

В мае власти Белгородской области сообщили, что для охраны границы в регионе были сформированы семь "боеспособных" батальонов самообороны. В общей сложности в них вошли три тысячи человек, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

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Площадь территорий, затопленных после прорыва плотины Каховской ГЭС, сократилась со 139 до 77,78 квадратных километра, сообщила Херсонская областная военная администрация. Средний уровень затопления составляет 4,07 метра. В течение субботы, 10 июня, вода отошла из трех сел Бериславского района - Николаевки, Львово и Ольговки. На правом берегу Днепра подтопленными остаются 32 населенных пункта, на оккупированных территориях - 14 населенных пунктов, сообщили украинские власти. "Понемногу осушаются пути между деревнями, однако не всеми еще можно пользоваться", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ заявило о сбитом украинском Су-25

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Минобороны России заявило, что в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области средствами противовоздушной обороны был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Украинская сторона о сбитом штурмовике не сообщала.

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Никаких предпосылок и оснований для переговоров с Украиной нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Практически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет, более того сейчас нет какого-то фундамента хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима; б) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев, можно, наверное, так сказать, без каких-то дипломатических экивоков", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-1". Когда был сделан комментарий, не уточняется.

ЧВК "Вагнер" отказалась подписывать контракты с Минобороны РФ

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Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировка не будет подписывать контрактов с Минобороны России. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", которые находятся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с ведомством.

Пригожин в ответ заявил, что "Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями" и его указы не распространяются на "Группу Вагнера". По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" "органично встроена в общую систему" российских сил, подчиняется "интересам РФ и верховному главнокомандующему" и согласует свои действия с генералом Сергеем Суровикиным.

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Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин Фото: imago/Russian Look

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 178 человек, в том числе против сотрудников Конституционного суда России. Указ опубликован на сайте украинского президента. Под санкции попали, в частности, председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, его заместитель Сергей Маврин, а также восемь судей КС: Андрей Бушев, Сергей Казанцев, Лариса Красавчикова, Гадис Гаджиев, Сергей Князев, Николай Мельников, Людмила Жаркова и Александр Кокотов. Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет на ведение торговых операций и вывод капитала из Украины.

Хроника событий 11 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 июня 14.00 - 23.59 >>>

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