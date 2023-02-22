МВД РФ заявило о 200 тысячах участников концерта в Лужниках

Президент РФ выступил в московских "Лужниках" на концерте в поддержку войны против Украины. Критики утверждают, что многим из собравшихся было заплачено за присутствие.

Перед приближающейся годовщиной российского вооруженного вторжения в Украину в среду, 22 февраля, в Москве был организован массовый митинг-концерт в поддержку российских военных, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. По оценкам МВД, в мероприятии под названием "Слава защитникам Отечества", проходившем в столичном комплексе "Лужники", приняли участие около 200 тысяч москвичей и гостей столицы.

Критики утверждают, что многим из собравшихся на концерт в 15-градусный мороз было заплачено за присутствие, их привозили на специальных автобусах и раздавали им горячую еду. На концерте, приуроченном к отмечаемому 23 февраля Дню защитника Отечества, выступили прокремлевские музыканты, включая группу "Любэ", Олега Газманова и Шамана.

Как пишет The Insider , накануне людям, задействованным в массовке мероприятия, были разосланы сообщения с указаниями, как следует себя вести, если к ним подойдут с вопросами.

Утром на Воробьевых горах в Москве напротив стадиона "Лужники" был размещен зенитный ракетно-пушечный комплекс, сообщил "Дождь", опубликовав в своем Telegram-канале видео с системами ПВО "Панцирь-С1" возле здания МГУ.

"Бой на исторических рубежах"

В своем кратком выступлении Путин заявил, что в Украине "прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей". На сцене вместе с ним находились летчики, пехотинцы, артиллеристы, десантники, танкисты и моряки, как утверждалось, участвующие в войне против Украины.

Накануне Путин в продолжительном обращении к народу возложил на Запад всею полноту ответственности за эскалацию в Украине. Он утверждал, что Запад пытается "покончить с Россией раз и навсегда".

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