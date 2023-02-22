  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Провластное мероприятие в Лужниках
Провластное мероприятие в ЛужникахФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

МВД РФ заявило о 200 тысячах участников концерта в Лужниках

Сергей Ромашенко
56 мин. назад

Президент РФ выступил в московских "Лужниках" на концерте в поддержку войны против Украины. Критики утверждают, что многим из собравшихся было заплачено за присутствие.

https://p.dw.com/p/4Nr6L

Перед приближающейся годовщиной российского вооруженного вторжения в Украину в среду, 22 февраля, в Москве был организован массовый митинг-концерт в поддержку российских военных, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. По оценкам МВД, в мероприятии под названием "Слава защитникам Отечества", проходившем в столичном комплексе "Лужники", приняли участие около 200 тысяч москвичей и гостей столицы.

Критики утверждают, что многим из собравшихся на концерт в 15-градусный мороз было заплачено за присутствие, их привозили на специальных автобусах и раздавали им горячую еду. На концерте, приуроченном к отмечаемому 23 февраля Дню защитника Отечества, выступили прокремлевские музыканты, включая группу "Любэ", Олега Газманова и Шамана.

Как пишет The Insider, накануне людям, задействованным в массовке мероприятия, были разосланы сообщения с указаниями, как следует себя вести, если к ним подойдут с вопросами.

Утром на Воробьевых горах в Москве напротив стадиона "Лужники" был размещен зенитный ракетно-пушечный комплекс, сообщил "Дождь", опубликовав в своем Telegram-канале видео с системами ПВО "Панцирь-С1" возле здания МГУ.

"Бой на исторических рубежах"

В своем кратком выступлении Путин заявил, что в Украине "прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей". На сцене вместе с ним находились летчики, пехотинцы, артиллеристы, десантники, танкисты и моряки, как утверждалось, участвующие в войне против Украины.

Накануне Путин в продолжительном обращении к народу возложил на Запад всею полноту ответственности за эскалацию в Украине. Он утверждал, что Запад пытается "покончить с Россией раз и навсегда".

Смотрите также:

Угрозы Путина глазами Западу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Зачем Байден приехал к Зеленскому и что теперь обещано Киеву. DW Новости (20.02.2023)

Зачем Байден приехал к Зеленскому и что теперь обещано Киеву. DW Новости (20.02.2023)

Президент США Джо Байден побывал сегодня в Киеве с необъявленным визитом. Глава Белого дома пообещал Киеву новый пакет помощи в размере 500 млн долларов.
Политика20 февраля 2023 г.32:50 мин.
external

Послание Федеральному собранию. Рейды на инакомыслящих. Взорванные потоки – "Заповедник", выпуск 252, 19.02.23

Послание Федеральному собранию. Рейды на инакомыслящих. Взорванные потоки – "Заповедник", выпуск 252, 19.02.23

Репетиция речи над могилой целей и надежд российского общества. Рейды по квартирам инакомыслящих в поисках уголовных дел. Байден о взорванных "Северных потоках". Лукашенко о возвращении айтишников. Кошмары Риши Сунака о возвращении Великобритании в ЕС. Песня о подготовке эстрады к маршировке под дулами священной войны. Аргентина — страна беременных россиян. Смотрите в 252-м выпуске "Заповедника"!
Политика19 февраля 2023 г.14:20 мин.

Рэп на украинском языке, пуховик Газманова и проплаченная массовка. Как прошел путинский концерт в Лужниках

The Insider
theins.ru
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Организатор музея Berlin Story Bunker Энно Ленце у подбитого в Украине российского танка T-72

У посольства РФ в Берлине установят подбитый российский танк

Конфликты24 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Матрешки от Сталина до Путина

Роль России в экономике Германии становится маргинальной

Роль России в экономике Германии становится маргинальной

Политика2 ч. назад
Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием, 21 февраля 2023 года

"Дьявольское шоу лжи": что о речи Путина пишут СМИ Германии

"Дьявольское шоу лжи": что о речи Путина пишут СМИ Германии

Конфликты4 ч. назад
Поезд "Украинских железных дорог"

Как "Укрзализныця" будет избавляться от советского наследия

Как "Укрзализныця" будет избавляться от советского наследия

Конфликты5 ч. назад
Очередь из большегрузных автомобилей на белорусско-польской границе в районе погранперехода "Козловичи"

Новые ограничения на границе РБ и Польши: она закрывается?

Новые ограничения на границе РБ и Польши: она закрывается?

Политика9 ч. назад
Херсон после обстрела, 21 февраля 2023 года

Война, день 363-й: Россия приостановила участие в ДСНВ

Война, день 363-й: Россия приостановила участие в ДСНВ

Конфликты22 ч. назад
Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием 21 февраля 2023 года

Послание Путина Федеральному собранию: коротко о главном

Послание Путина Федеральному собранию: коротко о главном

Конфликты23 ч. назад
На главную страницу