Власти России грозят наказанием за участие в акциях 31 января

Министерство внутренних дел РФ и Генеральная прокуратура России предостерегли сограждан от участия в новых несанкционированных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которые запланированы на 31 января. В Генпрокуратуре потенциальным участникам этих мероприятий пригрозили статьей о "массовых беспорядках", а в МВД заявили, что их организаторы призывают демонстрантов к "насилию против силовиков".

Чтобы предотвратить митинги и шествия, в ряде российских городов местные власти организуют концерты для молодежи, сообщило интернет-издание "Открытые медиа". Так, к примеру, на днях было объявлено о проведении рэп-фестиваля в Уфе и двухдневного празднования юбилея маршрута "Золотое кольцо" в Ярославле. В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов, перекроют семь станций метро и запретят продажу алкоголя. Эти меры будут действовать "до особого распоряжения полиции".

Ограничения в различных городах

Еще в нескольких городах на площадках, где сторонники Навального планировали устроить свои акции, власти решили провести ярмарки и спортивные мероприятия. Согласовывать мероприятия в поддержку Навального они отказываются, ссылаясь на коронавирусные ограничения.

В других регионах меры еще более жесткие. В Смоленске почти на все выходные запрещено транспортное движение в центре города. Запрет объяснили проведением массовых мероприятий, хотя в официальном плане о них ничего не сказано. На центральной площади Смоленска планируется открыть хоккейную площадку. В Челябинске перекроют некоторые улицы, а в Новосибирске на 31 января введен сухой закон.

Во время массовых протестных акций в Москве летом 2019 года власти в дни митингов тоже организовывали бесплатные музыкальные фестивали в Парке Горького.

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