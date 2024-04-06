МВД подало иск к подбросившим наркотики Голунову полицейским

МВД России подало иск в порядке регресса с требованием взыскать 1,5 миллиона рублей с бывших сотрудников полиции, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщил в субботу, 6 апреля, адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, эти средства ранее взыскали с МВД в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда. Такое решение еще в декабре 2022 года принял Мосгорсуд. В июле 2023 года стало известно, что ведомство выплатило журналисту указанную сумму.

Подброс наркотиков Ивану Голунову

В 2019 году Иван Голунов, работавший тогда специальным корреспондентом издания онлайн-издания "Медуза", был задержан по обвинению в хранении и покушении на сбыт наркотиков, которые якобы были обнаружены в его квартире в Москве. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование журналиста было прекращено.

Голунов подал в суд иск о превышении полицейскими должностных полномочий с применением насилия. В мае 2021 года Мосгорсуд приговорил пятерых бывших сотрудников УВД к срокам от 5 до 12 лет в колонии общего режима - впоследствии это наказание было смягчено. В июне 2023 года трем фигурантам дела заменили сроки принудительными работами. Одного из фигурантов суд досрочно освободил в ноябре того же года.

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