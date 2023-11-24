МВД России объявило в розыск оппозиционера Михаила Светова

По данным информагентств, против активиста Либертарианской партии возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

МВД России объявило в четверг, 23 ноября, в розыск лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии Михаила Светова. В соответствующей карточке в базе ведомства говорится, что Светов разыскивается как обвиняемый по статье Уголовного кодекса без уточнений, о какой статье идет речь.

По информации источников ТАСС и РИА "Новости", против либертарианца возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом для этого стало видео с "публичным исполнением Световым песни", в которой "в положительном ключе" рассказывается о Степане Бандере.

Telegram-канал "Осторожно, новости" писал, что речь идет о видео 2021 года, на котором Светов исполняет украинскую песню "Ах, Бандера, украинский апостол". В августе сам либертарианец сообщил изданию РБК, что доносы из-за песни про Бандеру на него написали сторонники движения "Мужское государство".

Светов - главный популяризатор либертарианства в России

Михаил Светов считается главным популяризатором либертарианства в России. Члены незарегистрированной партии выступают за минимальное участие государства в жизни граждан. Они также пропагандируют свободные рыночные отношения, неприкосновенность частной собственности и прозрачность налогообложения, выступают за нейтралитет во внешней политике и отмену срочной службы в армии.

В 2019 году партия неоднократно выступала организатором оппозиционных митингов в Москве. В частности, в июле партия провела на проспекте Сахарова митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, на который пришли тысячи человек.

Светов уехал из России в 2021 году. В ноябре 2022 года российские власти объявили оппозиционера "иностранным агентом".

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