МВД РФ хочет обязать иностранцев к "соглашению о лояльности"

Министерство внутренних дел РФ предлагает запретить иностранцам, въезжающим в страну, "отрицать традиционные семейные ценности" и "дискредитировать политику России".

Министерство внутренних дел России предлагает ввести понятие "соглашение о лояльности" для иностранцев, въезжающих в страну, сообщает в среду, 29 ноября, ТАСС со ссылкой на законопроект, подготовленный МВД.

Соглашение, по замыслу министерства, предусматривает согласие на соблюдение при въезде в Россию ряда ограничений, в том числе запрет на "дискредитацию государственной политики РФ", на "отрицание традиционных семейных ценностей" и "искажение вклада советского народа в победу над фашизмом".

"Согласие о лояльности - это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны", - цитирует ТАСС проект закона.

Иностранцам хотят запретить "дискредитацию политики РФ"

Кроме того, МВД предлагает запретить иностранцам в России в любых формах "дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ", распространять сведения, направленные на "умаление или склонение к отрицанию нравственных и иных ценностей" или "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".

Министерство также хочет добавить в "соглашение" запрет на "действия, направленные к принятию, изменению, отмене законов", а также "небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям".

Какие наказания предлагает ввести МВД за нарушение этого "соглашения", не сообщается. Когда разработанный ведомством законопроект планируется внести в Госдуму, тоже не уточняется.

Смотрите также: