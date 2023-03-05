Вероятный участник рейда под Брянском объявлен в розыск в РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 марта.

На 375-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 5 марта (время московское).

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МВД России объявило в федеральный розыск предполагаемого участника рейда в Брянской области Илью Богданова, сообщает агентство РИА "Новости". В базе розыска МВД РФ указано, что Богданов разыскивается "по статье УК", но по какой именно - не уточняется.

Российские власти 2 марта заявили, что в Брянскую область проникла "украинская диверсионная группа". О своей причастности к рейду сообщил несколькими часами позже "Русский добровольческий корпус" (РДК), который воюет на стороне Украины. Члены РДК опубликовали видео из Брянской области на фоне здания с табличкой "Любечанский фельдшерско-акушерский пункт". Одним из людей на видео был Богданов - его опознали СМИ. Официальный Киев отверг свою причастность к рейду.

Хроника событий 5 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>

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