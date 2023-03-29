МВД РФ объявило в розыск Надежду Толоконникову

МВД РФ объявило в федеральный розыск участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову. Внимание на это обратила в среду, 29 марта, издание "Медиазона". Толоконникова разыскивается "по статье УК".

Дело по статье об оскорблении чувств верующих

Следственный комитет России возбудил дело по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) в отношении одной из основательниц группы Pussy Riot. Об этом в Telegram 1 марта сообщил юрист, руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его информации, основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации активистки в соцсетях.

Дело Pussy Riot

В 2012 году Надежда Толоконникова вместе с Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и приговорены к двум годам лишения свободы за панк-молебен "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя в Москве. Толоконникова отсидела в колонии в Мордовии и Красноярского края 1 год и 10 месяцев и была освобождена по амнистии в декабре 2013 года.

Позднее в статью 148 УК РФ были внесены изменения, касающиеся криминализации оскорбления чувств верующих.

Последние несколько лет Толоконникова проживала в США.

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