МВД РФ проверит обращение мужчины, который перед смертью рассказал о пытках в полиции

МВД по Краснодарскому краю проверит видеообращение 25-летнего электрика из Адлера Евгения Ипатова, в котором он перед смертью рассказывает о пытках в полиции. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщается на сайте министерства.

Об истории Ипатова двумя днями ранее написала "Новая газета". В видеообращении, которое изданию передал близкий друг погибшего, молодой человек рассказывает, что полицейские жестоко задержали его: "Вытащили меня из машины за футболку, поволокли по коридору, завели в кабинет и бросили на пол. Потом начали избивать, я прикрыл лицо, били по ладони, по ребрам, почкам, ноге. Это продолжалось около получаса". Силовики обвиняли его в краже 60 тысяч рублей и угрожали, что он "точно сядет". Ипатов на видео говорит, что деньги он не крал и что показания из него "выбили".

МВД в своем сообщении говорит, что по подозрению в краже денег из частного дома был задержан мужчина и что после следственных мероприятий его отпустили. После выхода из ОВД Ипатов снял комнату в частном доме и не выходил оттуда несколько дней. Когда хозяйка зашла в нее, то увидела везде следы крови и вызвала полицию. В конце сентября тело Ипатова нашли под поездом на перегоне Хоста-Адлер. Родственники узнали о его смерти только спустя две недели, никто из них не видел его тело, мужчину хоронили в закрытом гробу.

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