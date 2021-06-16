МВД ФРГ: Усилились атаки "киберагентов" из РФ на немецкие партии и фонды

В минувшие недели активизировались атаки "киберагентов" из России на политические партии и фонды в Германии. Это следует из засекреченного "ситуационного отчета о гибридных угрозах" федерального министерства внутренних дел Германии, попавшего в распоряжение тележурнала Kontraste немецкого общественно-правового телеканала ARD. Выдержки из документа он привел во вторник, 15 июня.

Как следует из доклада, в большинстве случаев речь шла об атаках методом подбора пароля (brute-force) на учетные записи электронной почты. При этом целью действий "киберагентов" являлось получение доступа к конфиденциальным данным. МВД ФРГ расценивает подобные нападения как "серьезную угрозу" на фоне предстоящих выборов в бундестаг.

"Не только для шпионажа, но и для операций влияния"

При этом министерство опасается, что перехват данных может служить не только целям шпионажа, но и специально использоваться для операций влияния и дезинформации с целью воздействия на выборы в ФРГ в интересах России. МВД Германии при этом ссылается на оценку отдела корпоративной безопасности американской компании Facebook, которая при обмене информацией с федеральным правительством в Берлине выразила мнение, что украденные данные могут быть слиты журналистам, а не опубликованы в соцсетях, как это, по мнению судебных органов США, например, произошло в 2016 году в результате атаки на серверы Демократической партии США.

Говоря о сотрудниках СМИ, авторы доклада также утверждают, что журналисты российского канала RT своим освещением выборов в земле Саксония-Анхальт могли "способствовать потере доверия к институтам", действуя при этом, однако, не напрямую и "без сенсационных ярких обвинений".

Участники саммита НАТО одобрили "Всеобъемлющую политику киберзащиты"

В начале мая разведслужбы Великобритании и США подготовили ряд рекомендаций для защиты от хакеров, связанных, по их данным, со Службой внешней разведки (СВР) РФ. Доклад был опубликован правительственным Национальным центром кибербезопасности Великобритании (NCSC) в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности США (АНБ, NSA), американскими министерством юстиции и Агентством по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA).

Как отмечали составители отчета, СВР "использует разнообразные инструменты и методы" для получения развединформации, посредством кибератак на "зарубежные правительственные, дипломатические, аналитические" центры, а также медицинские и энергетические учреждения. По мнению разведок Великобритании и США, мощностей СВР РФ достаточно, чтобы совершать кибернападения на цели не только в этих двух странах, но и в континентальной Европе, государствах - членах НАТО, а также на территории соседей России.

Позднее, 14 июня, участники саммита Североатлантического альянса в Брюсселе одобрили "Всеобъемлющую политику киберзащиты" НАТО, подтвердив, что в случае достаточно серьезной кибератаки может быть применена статья 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне, основанная на идее того, что "если один союзник (по НАТО. - Ред.) подвергнется нападению, то это вызовет ответную реакцию со стороны всего альянса".

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