ФРГ обеспокоена новостью о планах РФ убить главу Rheinmetall

Федеральное правительство очень серьезно относится к угрозам, исходящим от российского режима, заявили в министерстве внутренних дел ФРГ на запрос DW.

Сообщения телеканала CNN о том, что спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера (Armin Papperger), готовившееся по заказу властей России, вызывают тревогу, заявили в министерстве внутренних дел ФРГ на запрос DW, подчеркнув, что МВД Германии не комментирует отдельные кейсы.

"Федеральное правительство очень серьезно относится к угрозам, исходящим от российского режима. Наши органы безопасности очень бдительны и действуют соответствующим образом в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы не позволим себя запугать", - заявили в министерстве.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) напомнила, что в апреле этого года немецкие спецслужбы предотвратили две диверсии в Баварии. Тогда были арестованы двое мужчин, которых обвинили в планировании диверсий, направленных на срыв поддержки Германией Украины. "Наши органы безопасности действовали очень последовательно и предотвратили возможные атаки в Германии. Мы продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", - сказала Фезер.

В полиции города Дюссельдорф на запрос DW сообщили, что глава концерна Rheinmetall Паппергер "находится под защитой полиции", другие подробности не приводятся.

Кремль: Новость о подготовке покушения РФ на главу Rheinmetall - фейк

В свою очередь в Кремле назвали сообщения о подготовке покушения на главу Rheinmetall по заказу российских властей "подачей в стиле фейков".

"Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках. Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя", - заявил в пятницу, 12 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

CNN: США и ФРГ сорвали планы России убить главу Rheinmetall

О подготовке российскими властями покушения на руководителя германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера накануне сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на пять источников в спецслужбах и органах власти США и других стран Запада.

По словам собеседников CNN, заговор против Паппергера был одним из серии планировавшихся Кремлем убийств руководителей оборонной промышленности в Европе, поддерживающих военные действия Украины. При этом план убийства гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера был наиболее продуманным и подготовленным.

Узнав о нем, американская разведка проинформировала Германию, службы безопасности которой смогли защитить Паппергера и сорвать покушение, сообщает CNN. Высокопоставленный представитель правительства ФРГ подтвердил CNN, что Берлин был предупрежден США о заговоре.