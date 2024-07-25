МВД опровергло сообщения о забаррикадировавшихся в Каспийске

МВД Дагестана опровергло сообщения о забаррикадировавшихся в жилом доме в Каспийске. СМИ утверждали, что неизвестные угрожали его взорвать.

МВД Дагестана опровергло сообщения о забаррикадировавшихся людях в городе Каспийск. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает РИА "Новости" в четверг, 25 июля. Как пишет агентство, силовики провели оперативно-следственные мероприятия по нескольким адресам. Местным жителям ничего не угрожает.

При этом агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона писало, что в ходе обысков в многоквартирном доме в Каспийске были задержанные, а правоохранители "сработали на опережение".

Ранее местные СМИ и каналы в социальных сетях писали, что в Каспийске неизвестные забаррикадировались в квартире многоэтажного дома. Отдельные ресурсы утверждали, что забаррикадировавшиеся угрожают взорвать дом. Другие - что в одной из его квартир "заблокированы" подозреваемые в причастности к подготовке терактов.