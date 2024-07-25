  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

МВД опровергло сообщения о забаррикадировавшихся в Каспийске

Алексей Волошинов
25 июля 2024 г.

МВД Дагестана опровергло сообщения о забаррикадировавшихся в жилом доме в Каспийске. СМИ утверждали, что неизвестные угрожали его взорвать.

https://p.dw.com/p/4ikMS
Полиция в Дагестане (фото из архива)
Полиция в Дагестане (фото из архива)Фото: Gyanzhevi Gadzhibalayev/dpa/TASS/picture alliance

МВД Дагестана опровергло сообщения о забаррикадировавшихся людях в городе Каспийск. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает РИА "Новости" в четверг, 25 июля. Как пишет агентство, силовики провели оперативно-следственные мероприятия по нескольким адресам. Местным жителям ничего не угрожает.

При этом агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона писало, что в ходе обысков в многоквартирном доме в Каспийске были задержанные, а правоохранители "сработали на опережение".

Ранее местные СМИ и каналы в социальных сетях писали, что в Каспийске неизвестные забаррикадировались в квартире многоэтажного дома. Отдельные ресурсы утверждали, что забаррикадировавшиеся угрожают взорвать дом. Другие - что в одной из его квартир "заблокированы" подозреваемые в причастности к подготовке терактов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пожарные тушат огонь после теракта в красногорском "Крокус Сити Холле"

Самые громкие теракты последних лет в России

Самые громкие теракты последних лет в России

Фотогалерея DW напоминает о самых резонансных атаках террористов в России за последние годы.
Общество25 марта 2024 г.8 фото
external

Теракты в Махачкале и Дербенте: что произошло в Дагестане. Удары по Крыму: ответ Москвы. DW Новости

Теракты в Махачкале и Дербенте: что произошло в Дагестане. Удары по Крыму: ответ Москвы. DW Новости

Вспышка терроризма на Северном Кавказе. Кто стоит за вооруженными нападениями в Махачкале и Дербенте? По данным Национального антитеррористического центра, в Дербенте были обстреляны синагога и православная церковь, в тот же вечер произошла атака на храмы в Махачкале. Были убиты и ранены десятки людей. то на самом деле произошло и как оценивают происшествия на Северном Кавказе западные эксперты?
24 июня 2024 г.28:58 мин.
Полицейские в Махачкале после теракта 24 июня

Дагестан после терактов. Меры властей могут вызвать недовольство?

Дагестан после терактов. Меры властей могут вызвать недовольство?

Временный запрет на ношение никабов и поиск контактов нападавших среди исламистов - такова реакция властей РФ на теракты в Дагестане. Как относятся к этим мерам в дагестанском обществе?
Конфликты3 июля 2024 г.
Показать еще