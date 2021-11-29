Блогер Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО

Российский видеоблогер и музыкант Юрий Хованский, который обвиняется в "оправдании терроризма" в связи с исполнением песни про "Норд-Ост", написал открытое письмо из следственного изолятора №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге. В обращении музыкант высказывает опасения относительно благополучия своей девушки и заявляет о давлении главы следственной группы. Послание опубликовано в понедельник, 29 ноября.

По утверждению Хованского, следователь пришел к нему "тайком" - в отсутствие защитников - и выдвинул ряд условий. Первое из них, по версии блогера, заключалось в том, что он должен дать показания, что он исполнял песню в 2018 году - то есть после появления статьи 205.2 пункт 2 "в том виде, в котором ему ее предъявляют". Сам музыкант говорит, что пел ее в 2012 году - то есть до ее внесения соответствующих формулировок в закон в 2016 году. Кроме того, от него требуют, чтобы он перестал работать со своим адвокатом и начал сотрудничать с защитником, которого предлагает следствие, уверяет блогер.

По версии Юрия Хованского, руководитель следственной группы сказал ему, что в случае отказа "проблемы будут не только у него, но и у Маши - его любимой". "До этого опера уже угрожали мне подбросить ей наркотики, если она не заберет жалобу", - утверждает он. "Мне страшно, и я не знаю, что делать", - признался музыкант.

Песня про захват заложников на Дубровке

Поводом для возбуждения дела в отношении блогера стала песня про захват заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост".

Исполнение попало на видео, запись выложил в интернет неизвестный. По данным источника "Интерфакса", уголовное дело было возбуждено после поступления ряда жалоб.

До семи лет тюрьмы

Юрий Хованский был задержан 9 июня по части 2 статьи 205.2 УК ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в сети интернет").

Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. В августе Юрий Хованский был включен в список физических лиц, которых власти РФ считают "террористами и экстремистами". Его содержание в СИЗО продлено до 8 января 2022 года.

На YouTube-канал блогера подписаны 4,4 млн пользователей. С 2019 по 2021 годы он занимал пост помощника депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Василия Власова.

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