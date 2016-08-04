 Мужчина напал с ножом на сотрудников Музея современного искусства в Нью-Йорке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2022

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Мир

Мужчина напал с ножом на сотрудников Музея современного искусства в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка разыскивает злоумышленника, нанесшего многочисленные ножевые ранения двум сотрудникам Музея современного искусства, когда они не пустили его внутрь.

Полиция у Музея современного искусства в Нью-Йорке после ножевого нападения, 12 марта 2022 года

Полиция у Музея современного искусства в Нью-Йорке

В Нью-Йорке мужчина набросился на двух сотрудников Музея современного искусства (Museum of Modern Art, MoMA) - мужчину и женщину - с ножом, перепрыгнув через стойку регистрации, и скрылся после нападения. Перед этим они отказались пустить его на просмотр демонстрируемого в этот день фильма из-за предыдущих случаев нарушения им общественного порядка. Инцидент случился в субботу, 12 марта.

Сообщается, что оба получившие многочисленные ножевые ранения сотрудника музея были госпитализированы. Между тем в соцсетях стали появляться записи, на которых видно, как посетители музея после ножевого нападения в панике пытаются добраться до выхода.

Полиция: Нападавший уже нарушал общественный порядок

В полиции Нью-Йорка подтвердили, что злоумышленник ранее дважды нарушал общественный порядок при посещении музея. Имена пострадавших на момент публикации материала DW названы не были. Между тем мэр города Эрик Адамс написал в Twitter, что его уведомили об инциденте и что ранения сотрудников музея не несут угрозу для жизни.

На странице Музея современного искусства в соцсети Twitter указано, что 13 марта он будет закрыт, а посетители смогут вернуть деньги за купленные заранее билеты.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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