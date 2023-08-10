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Музей в Кельне подвергает сомнению ценность времени

Павел Мыльников
37 мин. назад

Как фототехника связана со змеей, кусающей саму себя? Можно ли побывать в больнице, не выходя из музея? Ответы на эти вопросы предлагает новая подборка актуального искусства в Музее Людвига.

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Часы, стена с изображением физической карты мира и дверь - часть инсталляции Марка Диона
Работа Марка ДионаФото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Каждые два года Музей Людвига в Кельне переосмысливает современное искусство из своей коллекции и организует новую экспозицию. В центре нынешней подборки, представленной в четверг, 10 августа, оказались работы, которые рассказывают о ценности времени. Художники всегда работали с темой природы времени, отмечает куратор Барбара Энгельбах (Barbara Engelbach). Сейчас этот аспект получил в искусстве особое значение, добавляет она.

Куратор Барбара Энгельбах
Барбара ЭнгельбахФото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Отправной точкой экспозиции выступает идея немецкого философа и теоретика культуры Вальтера Беньямина (Walter Benjamins) об "ангеле истории", в которой он объединил различные противоположные течения, связывающие прошлое, настоящее и будущее. Аналогичный принцип можно найти в различных аспектах представленных работ, подчеркивает куратор.

Вымышленный фасад и насмешка над строгим ритмом

Семь часов, показывающие время в семи точках планеты - инсталляция за авторством художника-концептуалиста из США Марка Диона объясняет, как измерение времени буквально навязано человечеству. Дион создал вымышленный фасад отдела картографии Галереи ландшафтного искусства в Гамбурге - международной сети художников, а часы на стене отсылают к локациям этой сети и в то же время высмеивают строгий хронометраж, который должен регулировать ход событий.

Китайская художница Гуань Сяо знакомит посетителей с символикой прошлого. Частью ее инсталляции "Документальный фильм: геоцентрический прокол" является велосипедная шина, подвешенная между башней из телеобъективов и штативом камеры. Она отсылает зрителя к древнему символу змеи, кусающей саму себя. Его современный аналог - две камеры видеонаблюдения, снимающие друг друга.

Цитаты знаменитых работ прошлого

Связь прошлого с настоящим прослеживается и в творчестве уроженки Гисена Анне Имхоф (Anne Imhof). Одна из ее работ - образец печатной графики, изображающий застывшую в немом крике современную американскую музыкальную исполнительницу Элизу Дуглас. Так Имхоф цитирует знаменитую серию картин Эдварда Мунка, созданную на рубеже XIX - XX столетий.

Человек сидит на скамье и смотрит на телеэкран
Инсталляция Кэролин ЛазардФото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Еще одна работа - телеэкран на шарнире - из тех, что часто стоят в больничных палатах. На экране идет прямой эфир, который можно посмотреть тут же, присев на скамью. Автор инсталляции "Длительное пребывание" - художница из США Кэролин Лазард - ставит зрителя на место пациента, вырванного из ритма повседневной жизни, и таким образом показывает, что восприятие времени нередко ускользает от объективных единиц измерения.

В новой подборке музея представлены около 50 экспонатов более 30 художников - картины, инсталляции, видеоработы, фотографии, графика и скульптуры. Большинство работ были созданы уже в XXI столетии, лишь четыре экспоната - родом из 1960-х и 1980-х. Экспозицию "О ценности времени" можно посмотреть до 31 августа 2025 года.

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