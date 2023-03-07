Где в Германии можно увидеть "Антей", "Аннушку" и "Буран"?

В коллекции Музея техники в Шпайере насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. | 16 фотографий

В Германии работает много разных технических музеев - государственных, фирменных, частных. Особое место среди них занимает своего рода музейный дуэт - связанные друг с другом экспозиции в городах Зинсхайм и Шпайер в земле Баден-Вюртемберг, за работу которых отвечает клуб любителей автомобильной и технической истории Auto & Technik Museum e.V. - некоммерческая организация, насчитывающая более 2500 членов по всему миру. Музей в Зинсхайме был открыт в 1981 году.

Музей техники - прекрасное место для традиционного фестиваля любителей фантастики Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Филиал в Шпайере, о котором пойдет речь ниже, был создан через десять лет, когда в Зинсхайме не осталось больше места для разраставшихся коллекций. Оба музея ежегодно посещает в общей сложности до полутора миллиона человек. В этой первой части репортажа из Шпайера познакомимся с выставленными здесь самолетами, вертолетами и космической техникой.

Цех и полоса

Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Музей техники в Шпайере (Technik-Museum Speyer ) впервые распахнул свои двери в 1991 году. Первую часть экспозиции разместили здесь в так называемом Лилльском цехе на территории Пфальцского авиазавода - бывшего производственного комплекса со своей действующей до сих пор взлетно-посадочной полосой. Это здание, построенное в 1913 году в Лилле, разобрали и перевезли из Франции в Германию во время Первой мировой войны.

"Тетушка Ю" и другие редкости

Макет самолета Junkers Ju-52 Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Сегодня в Шпайере выставлено более 3000 экспонатов. Среди них - около 70 самолетов и вертолетов, 50 классических автомобилей разных эпох, несколько десятков пожарных машин, подводная лодка, два десятка локомотивов, старая карусель с лошадками и коллекция ярмарочных органов.

Вход разрешен

Boeing 747-200 и Шпайерский собор Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Многие музейные экспонаты в Шпайере - самолеты, вертолеты, спасательный корабль и подводную лодку - можно осмотреть изнутри, а из Boeing 747 "Yankee Mike" - даже выйти на левое крыло, превращенное в смотровую площадку на 20-метровой высоте. С лестницы отрывается такой вид на Шпайерский собор - самый большое романский храм Европы и памятник Всемирного наследия.

В свой первый рейс музейный "Боинг", построенный для компании Lufthansa, отправился в 1978 году. Он провел в небе 96655 часов, совершив 16373 полетов - без единой поломки, а из эксплуатации был выведен по экономическим соображениями - уступал более новым моделям по расходу топлива. Музей, в котором давно мечтали о таком экспонате, приобрел его за символическую сумму в один евро.

Одиссея шпайерского "Бурана"

БТС-002 ОК-ГЛИ в Космическом павильоне Музея техники в Шпайере Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

В 2008 году в Шпайере был открыт новый Космический павильон (Weltraumhalle), центральным экспонатом которого стал один из советских "Буранов" - прототип БТС-002.

Первый корабль первой серии - "Буран" 1.01, совершивший свой единственный космический полет в 1988 году в автоматическом режиме, был разрушен в мае 2002 года в результате обрушения здания, в котором находился на Байконуре.

В свою очередь, шпайерский прототип перед тем, как попасть в этот музей, проделал настоящее кругосветное путешествие. Сначала в 1999 году БТС-002 был передан в лизинг одной австралийской фирме для демонстрации на Олимпиаде в Сиднее. Затем продан компании из Сингапура и попал в Бахрейн...

"Буран" на Рейне

Транспортировка "Бурана" в Шпайер на барже по Рейну в 2008 году Фото: Frank May/dpa/picture-alliance

В 2002 году между российским НПО "Молния" и сингапурской фирмой по поводу оплаты сделки возник спор, который привел к длительным судебным разбирательствам. После их завершения "Буран" БТС-002 приобрел немецкий частный музей в Шпайере. Общая сумма, потраченная на покупку корабля, транспортировку в Германию и строительство для него нового павильона, составила около 10 миллионов евро.

БТС-002

Советский флаг на хвосте БТС-002 в Шпайере Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

БТС-002 - это самолет-аналог многоразового космического корабля, созданный, в частности, для отработки процесса посадки "Бурана" на Землю. В воздухе он провел в общей сложности восемь часов. Другой прототип - БТС-001 - после закрытия программы оказался в качестве аттракциона в московском Парке имени Горького. Он служил для наземных статических испытаний, а также должен был использоваться для отработки перевозки корабля с помощью самолета "Атлант".

Посетители музея, поднявшись по лестнице, могут через стекло заглянуть в кабину "Бурана". Она была рассчитана на двух пилотов и оборудована катапультами. Этот прототип был оснащен четырьмя турбинами и стартовал с обычных аэродромов. Его взлетный вес превышал 90 тонн, а максимальная скорость составляла 600 км/ч, посадочная скорость - от 300 до 330 км/ч.

Капсула "Союза ТМ-19"

Спускаемый аппарат корабля "Союз ТМ-19", стартовавшего с Байконура 1 июля 1994 года Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Помимо "Бурана" в Шпайере можно увидеть также другие экспонаты, рассказывающие о советских и российских космических исследованиях: от приобретенного в 2010 году спускаемого аппарата транспортного корабля "Союз ТМ-19" - до космического питания с надписями "Вишня в желе" или "Говядина с овощным гарниром". В этой капсуле на Землю в 1994 году вернулся первый западногерманский астронавт Ульф Мербольд (Ulf Merbold).

"Аполлон"

Опора макета лунного модуля Eagle, копия скафандра и лунный автомобиль Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Планируя строительство Космического павильона, шпайерские любители технической истории также наладили тесные контакты с исследователями из НАСА. Наибольшее впечатление среди многочисленных американских экспонатов производит инсталляция, посвященная лунной программе "Аполлон".

Помимо макета модуля Eagle и лунного автомобиля (LRV) здесь можно увидеть также камень, доставленный на Землю с Луны в 1971 году. Его возраст оценивается в 3,4 миллиарда лет. Среди других экспонатов самой большой в Европе космической экспозиции особого упоминания также заслуживает полномасштабная модель исследовательского модуля МКС - европейской лаборатории Columbus.

"Антей"

Ан-22 Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Впечатляет своими размерами этот музейный экспонат - советский Ан-22. Он является самым большим турбовинтовым самолетом в мире, производившимся серийно. Всего было выпущено 68 таких бортов, максимальный стартовый вес которых мог достигать 225 тонн. Этот самолет прибыл на аэродром в Шпайере из Киева в конце 1999 года, совершив посадку на 1300-метровой полосе, что требовало особого мастерства от пилотов.

Разработанный по заказу военных, он мог в случае необходимости садиться на неподготовленных аэродромах - даже в чистом поле. В послужном списке самолетов этой модели значится более четырех десятков мировых рекордов, в том числе, по грузоподъемности (100,4 тонны).

"Аннушка"

Ан-2 Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Неприхотливый трудяга Ан-2 на фоне соседних "Боинга" и "Антея" выглядит скромно, но его рекорды могут затмить достижения других моделей. "Кукурузник" был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая модель за всю историю самолетостроения - более18 тысяч, а также как как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет.

Ми-8

Вертолет Ми-8 Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Перейдем к вертолетам. На территории музея под открытым небом можно осмотреть несколько экспонатов советского производства. Этот многоцелевой Ми-8 входит в число самых массовых вертолетов в истории авиации. С 1965 года было произведено более 12 тысяч разных модификаций этой модели.

"Крокодил"

Вертолет Ми-24П Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Рядом расположен советский ударный вертолет Ми-24П. Серийный выпуск базовой модели был начат в 1971 году. Ми-24 стал первым советским и европейским специализированным боевым вертолетом, а также вторым в мире - вслед за американским Белл AH-1 "Кобра". Модель, выставленная в Шпайере, находилась на вооружении армии ГДР.

Борт для Хонеккера

Самолет Ан-26 Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Внутри этого Ан-26 из числа машин, обслуживавших государственных деятелей Восточной Германии, посетителей музея ожидает сюрприз. Чаще всего этим специально оборудованным военно-транспортным самолетом пользовался Эрих Хонеккер (Erich Honecker). Внутри есть салоны для работы и отдыха, а в хвостовой части…

"Чайка"

"Чайка" в грузовом отсеке Ан-26 Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

… можно было перевозить персональный лимузин, который грузился на борт по трапу-створке. В музее это место сейчас занимает "Чайка", правда, не из автопарка руководства ГДР. Этот лимузин, как предполагается, находился в Гамбурге в гараже советского торгового представительства.

Другие здешние автомобили, а также трактора, мотоциклы, велосипеды и даже антикварную детскую карусель можно будет увидеть во второй части нашего репортажа из Шпайера.