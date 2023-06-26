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Hermitage в Амстердаме сменит название из-за войны в Украине

Сергей Лебеденко
21 мин. назад

Музей переименовывают после прекращения отношений с петербургским Государственным Эрмитажем.

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Музей Hermitage в Амстердаме
Музей Hermitage в АмстердамеФото: HelloWorld Images/imago images

Галерея искусств Hermitage, расположенная в Амстердаме, с 1 сентября сменит свое название: теперь она будет называться H’ART Museum. Об этом сообщила директор музея Аннабель Бирни в понедельник, 26 июня. Решение принято спустя год после разрыва отношений с "материнским" музеем - Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге, - который произошел на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Всего со времени открытия в 2009 году амстердамский филиал провел 30 выставок с предметами искусства из коллекции петербургского музея. После прекращения связей он опустел, поскольку не имеет собственных экспонатов. В рамках акции солидарности нидерландские музеи провели в Hermitage выставку под названием "Голландское наследие в Амстердаме", предоставив для показа работы голландских мастеров, в том числе Рембрандта, Вермеера и Ван Гога. Под названием Hermitage галерея до сих пор выступала в сотрудничестве с иностранными партнерами.

Взамен петербургского Эрмитажа H’ART Museum будет сотрудничать с парижским Центром Помпиду, договор с которым заключен на пять лет. В середине 2024 года пройдет выставка работ Василия Кандинского из парижского музея. В 2026 году запланирована совместная с Британским музеем выставка "Сила феминности", а уже сейчас Смитсоновский музей американского искусства из Вашингтона экспонирует в Hermitage инсталляции Мартины Гутьеррес.

Амстердамский Hermitage был открыт в 2009 году президентом РФ Дмитрием Медведевым и королевой Нидерландов Беатрикс.

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