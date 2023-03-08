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UK London | Gemälde 'Tu Vas Me Faire Rougir (You're Going To Make Me Blush)' von Flora Yukhnovich
Фото: Justin Ng/Avalon/IMAGO
ИскусствоЕвропа

Мужчин выкинули из истории искусств. Что вышло?

Вера Лунева
46 мин. назад

Веками мужчины создавали искусство, их имена известны всем и каждому. Но что мы знаем о женщинах-художницах? Книга "История искусств без мужчин" - попытка восстановить справедливость.

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Искусствовед из Великобритании Кэти Хессел (Katy Hessel), автор известного Instagram-блога, опубликовала весьма занятную книгу - историю искусств без художников-мужчин "The Story of Art without Men". Эту работу, посвященную исключительно художницам и признанную критиками одной из лучших книг об искусстве, мы с удовольствием представляем сегодня.   

На вторых ролях

О роли женщин в искусстве вообще и в живописи в частности заговорили давно. Пожалуй, первым важным текстом в теории феминизма стало эссе писательницы Вирджинии Вулф "Своя комната" 1929 года - об исследовании роли женщины в литературе. Так, по ее мнению, отсутствие значительного числа писательниц до XIX века объясняется тем, что для творчества женщине было необходимо иметь "средства и свою комнату". Но в патриархальном обществе круг обязанностей женщин был максимально четко очерчен: жена, мать и хозяйка дома. Ни о каком личном пространстве или творчестве речи не шло, ведь главным достоинством считалось целомудрие, а известность - порочащим недостатком. 

Немецкий философ Артур Шопенгауэр (Arthur Schopenhauer) в своем эссе 1851 года "О женщинах" ("Über die Weiber") пишет: "Женщины не восприимчивы ни к музыке, ни к поэзии, ни к изобразительному искусству и совершенно ничего не понимают в этом". При этом и его мать Иоганна, и родная сестра Адель были признанными писательницами, что считалось редкостью для того времени.  

Неудивительно, что немногочисленные писательницы и художницы творили под мужскими псевдонимами или под именем своих мужей. К тому же до середины прошлого века многие арт-дилеры попросту не соглашались продавать "женские" работы.

UK London | Katy Hessel
Искусствовед Кэти ХесселФото: Jeff Spicer/Getty Images

Современная энциклопедия искусств

Кэти Хессел говорит в предисловии к книге о своей задаче как "о попытке сломать мужской западный нарратив истории искусств". Она признает, что перечислить имена всех художниц в мировой истории в одной работе невозможно. Поэтому Хессел ожидаемо фокусируется на основных периодах истории искусств от эпохи Возрождения до современности и самых ярких его представительницах - в живописи, фотографии, инсталляции, монументальной и прикладной керамике. 

Ученица Микеланджело

Хессел знакомит нас с художницами через призму эпох, и потому закономерно начинает с творчества итальянских художниц эпохи высокого Возрождения.

Selbstportrait Sofonisba Anguissola
Софонисба Ангвиссола. АвтопортретФото: Fine Art Images/Heritage Images/IMAGO

Одной из ярчайших ее представительниц стала Софонисба Ангвиссола (Sofonisba Anguissola), дочь аристократа из Генуи, ученица Микеланджело, портретистка и придворная дама испанского королевского двора. Невозможность для женщин того времени обучаться анатомии сузило тематику ее работ: Софонисба не могла писать картины на религиозные или исторические темы, отсюда - исключительно портреты.

Ее мастерство и талант были отмечены не только аристократами Италии и Испании, но и коллегами-мужчинами. Так, великий фламандец Антонис ван Дейк во время своего путешествия по Италии в 1623 году специально приезжал к ней за советами.      

Главная портретистка Франции

Рассказывает Хессел и о творчестве Элизабет Виже-Лебрен (Élisabeth Vigée-Le Brun), любимой придворной портретистки королевы Франции Марии-Антуанетты. Ее кисти принадлежат более 30 изображений монаршей особы, а также большое количество портретов представителей других королевских домов Европы XVIII века.

Gemälde | Marie Antoinette von Élisabeth-Louise Vigee-Lebrun
Элизабет Виже-Лебрен "Портрет Марии Антуанетты"Фото: Erich Lessing/akg-images/picture alliance

Интересно также и то, что Виже-Лебрен оставила очень подробные мемуары, которые позволяют исследователям детально разобраться в укладе жизни высшего общества и артистической интеллигенции не только дореволюционной Франции, но и царской России, где художница провела шесть лет. В своих работах в стиле классицизма Лебрен удалось талантливо сочетать реалистичное изображение, портретное сходство с необходимым в таких случаях, но крайне аккуратным приукрашиванием внешности.

Эстетизм и борьба за права

Важнейшим течением поэзии и живописи в Англии второй половины XIX века стали прерафаэлиты, находившиеся в оппозиции к официальному академическому искусству Королевской академии художеств. Своим идеалом они выбрали период кватроченто – отрезок раннего Возрождения XV века. Прерафаэлиты внесли изменения в технику живописи и в отношения модели и художника, сделав их равноправными. Важной представительницей этого направления стала Эвелин де Морган (Evelyn De Morgan), одна из первых студенток Лондонской школы изящных искусств Слейда.

Gemälde| Night and Sleep von Evelyn De Morgan
Эвелин де Морган "Ночь и Сон"Фото: Fine Art Images/Heritage Images/IMAGO

Де Морган, убежденная пацифистка и борец за права женщин, активно использовала в своих работах библейские, религиозные, литературные темы. Ее картины полны эстетизма, провозгласившего главной ценностью красоту, и символизма. Так, на картине 1878 года "Ночь и сон" можно видеть прекрасные парящие фигуры Ночи и Сна, в руках которых множество цветков мака, символа забвения и грез, который использовался в викторианской Англии в качестве снотворного.

Амазонки 1920-х

Вместе с Кэти Хессел мы переносимся в следующую эпоху - эпоху модерна, авангарда и сильнейших исторических потрясений. Ее яркой представителтницей по праву считается Тамара Лемпицка (Tamara Lempicka, урожденная Мария Борисовна Гурвич-Гурская). Родившаяся в конце XIX века в Москве, она воспитывалась в Варшаве, училась в Петербурге и Париже.

UK London | Gemälde Tamara de Lempicka
Тамара Лемпицка "Женщина в желтом платье"Фото: Malcolm Park/Avalon/Photoshot/picture alliance

На ее картинах изображены амазонки "ревущих" 1920-х: яркие, независимые, самодостаточные. Эмигрировав из Европы в США, Лемпицка стала любимой портретисткой голливудских звезд и финансистов. Ее узнаваемый стиль - сочетание салонной живописи и экспериментальных форм, традиции и модернизма. В своей частной жизни Лемпицка оставалась верна искренним порывам чувств: она дважды была замужем и была открытой бисексуалкой.

Художницы настоящего и будущего

Хессел завершает свой труд главой под зазванием "Новые мастера". Это молодые художницы, которые сегодня создают будущее искусства. И здесь хотелось бы отметить особое удовольствие, которое получает читатель от ярких описаний самих произведений.

Так, рассказывая о стиле современной британской художницы Флоры Юхнович (Flora Yukhnovich), Хессел пишет: "Ее мазки похожи на осколки, которые одновременно карикатурны и жестоки, игривы и строги, с живописными текстурами (маслянисто-желтые, кремо-розовые, сахарно-голубые)...". Сама Юхнович говорит, что "живопись - это пространство, где возможно сосуществование старой и новой эстетики".  

UK London | I'll Have What She's Having von Flora Yukhnovich
Флора Юхнович "У меня будет то, что есть у нее"Фото: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby's

Многоточие

Труд Кэти Хессел читается на одном дыхании: судьбы, мечты, амбиции стольких женщин плотно вплетены в историю мирового искусства - наперекор всему. Автор с очевидным вниманием и любовью проделала поистине титаническую работу. К сожалению, Хессел не удалось избежать некоторого западно-центричного подхода - в книге существенно меньшее внимание уделено азиатским, восточно-европейским и ближневосточным художницам.

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