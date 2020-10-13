 Ловля мусора в Берлине (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 19.12.2020

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По Германии

Ловля мусора в Берлине (фото)

В Берлине убирают не только улицы, но и водные пути. Мусора вылавливают немало.

Ландвер-канал в Берлине

Берлин • Богатый улов в Берлине - жестяные банки, пластиковые стаканчики, пивные и прочие бутылки, коробки из-под пиццы, чемоданы, деревянные поддоны, пакеты, матрасы и другой мусор. Все это и много чего другого вылавливают из столичного Ландвер-канала сотрудники специальной фирмы, которой поручено следить за чистотой водных путей в немецкой столице.

Иногда на помощь профессионалам здесь также приходят добровольцы, устраивающие коллективные заплывы для сбора мусора на лодках и байдарках.

Ландвер-канал в Берлине

Вода в этом примерно 10-километровом канале движется очень медленнно, вернее - почти стоит, поэтому мусора скапливается много - особенно, в летние месяцы, когда на берегах собирается много отдыхающих: туристов и жителей Берлина.

Ландвер-канал был проложен в середине XIX века, чтобы разгрузить движение по реке Шпрее. Он проходит по территории районов Кройцберг, Нойкёльн, Тиргартен и Шарлоттенбург.

Смотрите также: 

  • Мусорные контейнеры в Германии

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы, в каждой федеральной земле - свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

  • Неправильное обращение с мусором и штрафы в Германии

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или упаковку от бургера, взимается штраф от 10 до 25 евро. Но отдельные города предпринимают более строгие меры. В Мёнхенгладбахе и Вуппертале с конца октября штраф повышается до 100 евро. В Кельне окурок, выброшенный в неположенном месте, может обойтись в 50 евро, если речь идет о детской площадке или парке - в 150 евро.

  • Штрафы за канистры в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро. В некоторых городах его взимут сразу же на месте - наличными и по карте. В других, например, в Падерборне, если нарушитель пойман впервые, сначала сделают предупреждение в виде "желтой карточки".

  • Мусор вдоль дорог

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

  • Нелегеальная утилизация краски

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

  • Крупногабаритный мусор

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

  • Нелегальная утилизация электроприборов

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

  • Строительный мусор в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

  • Растительные отходы

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

  • Автомобильные шины

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

  • Мотоцикл в поле

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

  • Нелегальная утилизация автомобиля

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

  • За собаками убирает хозяин

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок в специальный целлофановый пакетик в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах в парках, скверах или пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". В Кельне, например, штраф - 35 евро, в Дюссельдорфе - 75 евро.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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Молекулярный человек

Эта скульптура американского художника Джонатана Борофски была установлена в Берлине на реке Шпрее в 1999 году.  

Берлинский закат

Эта фотография была сделана в Берлине на реке Шпрее около монумента "Молекулярный человек".  

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