Ловля мусора в Берлине (фото)

Берлин • Богатый улов в Берлине - жестяные банки, пластиковые стаканчики, пивные и прочие бутылки, коробки из-под пиццы, чемоданы, деревянные поддоны, пакеты, матрасы и другой мусор. Все это и много чего другого вылавливают из столичного Ландвер-канала сотрудники специальной фирмы, которой поручено следить за чистотой водных путей в немецкой столице.

Иногда на помощь профессионалам здесь также приходят добровольцы, устраивающие коллективные заплывы для сбора мусора на лодках и байдарках.

Вода в этом примерно 10-километровом канале движется очень медленнно, вернее - почти стоит, поэтому мусора скапливается много - особенно, в летние месяцы, когда на берегах собирается много отдыхающих: туристов и жителей Берлина.

Ландвер-канал был проложен в середине XIX века, чтобы разгрузить движение по реке Шпрее. Он проходит по территории районов Кройцберг, Нойкёльн, Тиргартен и Шарлоттенбург.

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