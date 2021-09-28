Почему МУС не будет расследовать действия военных США в Афганистане

"МУС не следует особо выделять группы жертв или преступлений, подпадающих под его юрисдикцию", - подчеркнула Международная федерация прав человека (The International Federation for Human Rights). НПО "Американский союз гражданских свобод" (American Civil Liberties Union, ACLU) также призвала Международный уголовный суд изменить свое решение.
Главный прокурор МУС Карим Хан
До сих пор расследование МУС касалось возможных военных преступлений в Афганистане за период с 1 мая 2003 года и деяний, совершенных в других странах-участницах Римского статута в период с 1 июля 2002 года и связанных с "войной против терроризма", которая велась под рукодством США.
В список возможных обвиняемых входили, таким образом, не только талибы и представители других военизированных группировок, но и афганцы, американцы, иностранные военные , участвовавшие в международной миссии в Афганистане, а также ЦРУ как организация, подозреваемая в создании секретных тюрем на территории Литвы, Румынии и Польши, где, возможно, подвергались истязаниям подозреваемые в терроризме.
Новые приоритеты МУС
Решение сконцентрироваться на расследовании в отношении "Талибана" и террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Карим Хан обосновал ограниченностью ресурсов МУС и желанием сделать приоритетными дела, по которым вынесение обвинительных приговоров наиболее вероятно.
Правозащитная организация ACLU представляет интересы трех человек, считающих себя жертвами пыток в Афганистане. Узнав о решении МУС прекратить расследование по подобным делам, адвокат Катрин Галлагер из НПО Центр конституционных прав (Centre for Constitutional Rights) написала в Twitter, что "изумлена" этим. По ее мнению, такой шаг является "неправильной базой для начала девятилетней работы" Хана в должности главного прокурора МУС.
"Если прокуроры (МУС. - Ред.) действительно закрывают расследование, касающееся американского участия в Афганистане, это говорит о том, что тактика проволочек и давления на МУС приносит плоды. Бывшие чиновники США, и те, кто на них работал, продолжат наслаждаться безнаказанностью. Это послание будет понято другими военными преступниками, которые увидят, что американский сценарий работает", - цитирует Катрин Галлагер сайт правозащитной организации Journalists for Justice ("Журналисты за правосудие").
Аналогичное мнение высказала представитель Amnesty International (AI) Самира Хамиди. "Прокуратура (МУС. - Ред.) решила расследовать преступления "Талибана" и "ИГ", но не США. На фоне атаки беспилотника США в Кабуле, которая привела к гибели гражданских лиц, в том числе 11 детей, МУС следует пересмотреть это решение и привлечь США к ответственности", - написала она в соцсети Twitter.
Санкции США против Фату Бенсуды
Многим заявление Карима Хана кажется особенно странным потому, что его предшественница на посту главного прокурора МУС Фату Бенсуда приложила огромные усилия, чтобы добиться включения военнослужащих США в список возможных участников военных преступлений в Афганистане.
Фату Бенсуда, бывший главный прокурор Международного уголовного суда (МУС)
После того, как МУС в марте 2020 года санкционировал проведение полномасштабного расследования в этой связи, власти США аннулировали визу Бенсуды и ввели экономические санкции против нее и других представителей МУС.
После победы демократа Джо Байдена на президентских выборах суд в Нью-Йорке в январе 2021 года временно заблокировал указ его предшественника Дональда Трампа о введении санкций против членов МУС, ведущих расследование в отношении американских граждан. В апреле санкции были сняты окончательно.
Риск для репутации МУС
Патрисия Гроссман из правозащитной организации Human Rights Watch полагает, что теперь доверие к суду, и так столкнувшемуся с критикой в свой адрес из-за обилия дел, связанных с Африкой, упадет еще больше.
"Раньше люди считали МУС важным институтом, борющимся за восстановление справедливости. Однако данный шаг (отказ от расследования причастности военных США к преступлениям в Афганистане. - Ред.) подрывает эту репутацию", - отмечает она в беседе с DW. "Этот однобокий, избирательный взгляд на то, кто заслуживает справедливости, - ужасная вещь для суда, - продолжает она. - Такая избирательность очень опасна. Когда одних жертв предпочитают другим, считая, что они заслуживают большего, - это неправильно. Я просто шокирована".
С правозащитницей согласен Харун Рахими - доцент права в Американском университете Афганистана, занимающийся в данный момент исследованиями в Риме. "Те, кто принимают объяснение о "прагматичном выборе", сделанном из-за нехватки у МУС ресурсов, не понимают, что это знает с точки зрения моральной позиции суда - и в глазах всего мира", - говорит он в интервью DW.
Харун Рахими - доцент права в Американском университете Афганистана
Эксперт считает, что решение Хана сконцентрироваться на боевиках-исламистах, станет "большой победой" для "Талибана" и других групп, использующих противопоставление "мы против них". "Предполагалось, что МУС будет держать высокую планку в сфере расследования преступлений, которые, по всеобщему мнению, являются недопустимыми и за которые нужно нести ответственность, - продолжает Рахими. - Цель всего этого - укрепить всеобщую, универсальную мораль, являющуюся фундаментом подобных ценностей. Нормы именно этой морали и собираются сейчас нарушить".
Адвокаты и организации, представляющие жертв возможных военных преступлений, хотят встретиться с Ханом, чтобы объяснить ему, что их подзащитные также достойны внимания суда.
США не признают юрисдикцию МУС
США не подчиняются юрисдикции МУС. В 2002 году в стране был принят закон о защите американских военнослужащих, разрешающий применение военной силы для освобождения граждан США либо союзного им государства, задержанных где-либо по ордеру МУС.
У США имеются также двусторонние соглашения с рядом стран о невыдаче американцев Международному уголовному суду.
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