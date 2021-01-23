 ″Можешь выйти на площадь?″: в Петербурге сторонники Навального не поместились на Сенатской | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.01.2021

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Россия

"Можешь выйти на площадь?": в Петербурге сторонники Навального не поместились на Сенатской

Гражданские активисты города на Неве, похоже, прислушались к совету Навального не бояться. Попытки городских властей предотвратить акцию в поддержку оппозиционера не удались - она собрала десятки тысяч человек.

Тысячи петербуржцев, по Галичу, смогли выйти на площадь

Тысячи петербуржцев, по Галичу, "смогли выйти на площадь"

В субботу, 23 января, в Санкт-Петербурге, как и в десятках других российских городов, состоялась акция солидарности с Алексеем Навальным. По оценкам местных СМИ, в ней приняло участие до 20 тысяч петербуржцев, однако сами участники акции допускают, ориентируясь на съемки с воздуха, что для того чтобы поддержать "берлинского пациента" и "малоизвестного блогера", на улицы второго по значению российского города, вышло в общей сложности до тридцати тысяч человек.

Корреспондент DW, который следил за субботними событиями в Санкт-Петербурге, затрудняется назвать точное количество участников, но уверен, что это одна из самых многочисленных акций за все время путинского правления.

 Упредительные меры не возымели действия

В Питере, похоже, прислушались к призыву Навального не бояться

В Питере, похоже, прислушались к призыву Навального не бояться

Информация о том, что местный штаб Алексея Навального приглашает всех неравнодушных горожан прийти 23 января в 14 часов на Сенатскую площадь, распространялась через социальные сети и мессенджеры. А также с помощью известного с советских времен "сарафанного радио", то есть путем обзвона родственников, друзей и знакомых. Накануне стало известно, что ко многим гражданским активистам и демократическим политикам приходили домой сотрудники правоохранительных органов, чтобы убедить их воздержаться от участия в "несанкционированной акции". Утром в субботу было объявлено, что ближайшая к Сенатской площади станция метро "Адмиралтейская" закрыта на выход, якобы из-за ремонта эскалатора.

Но все эти упредительные меры не возымели действия. Как и сообщения о том, что к месту сбора активистов стягиваются отряды ОМОНа на бронированных автобусах и грузовиках. Людские цепочки стекались к Медному всаднику, причем в руках некоторых людей старшего возраста в руках были портативные магнитофоны, из которых раздавался "Петербургский романс" Александра Галича со словами "Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь?!".

Жилетки с надписью Пресса не спасали от задержания

Жилетки с надписью "Пресса" не спасали от задержания

А когда стало понятно, что всех желающих Сенатская площадь не вместит, полицейские начали вначале единичные задержания, а затем стали вытеснять участников акции солидарности на окрестные улицы. После примерно двадцатиминутного замешательства, манифестанты стали двигаться по тротуарам в сторону Невского проспекта, а затем разделились на две большие группы. Одна направилась к Марсову полю, другая пошла в сторону площади Восстания.

Жилеты с надписью "Пресса" петербургских журналистов не спасают

Возле Гостиного двора тем временем сгруппировались значительные силы полиции. Когда к ним по рации поступила команда остановить колонну гражданских активистов, они перекрыли проезжую часть Невского проспекта автозаками, а тротуары перегородили металлическими ограждениями. Начались массовые задержания демонстрантов, причем, в отличие от Сенатской площади, полиция действовала уже значительно жестче.

В Петербурге было задержано около полутысячи демонстрантов

В Петербурге было задержано около полутысячи демонстрантов

Тем не менее значительная часть гражданских активистов, среди которых преобладали люди студенческого возраста, кружными путями обошли полицейские кордоны и добрались до площади Восстания. Но и здесь их ждали омоновцы, которые уже вовсю начали применять резиновые дубинки.

Наблюдатели отмечали, что полиция задерживала и отправляла в автозаки даже тех журналистов, которые надели специальные жилеты с надписью "Пресса". Всего же, по данным "ОВД-Инфо" к полуночи в Санкт-Петербурге было задержано и отправлено в районные отделения МВД 466 участников акции, среди которых было 16 корреспондентов различных изданий, включая провластные. Некоторых журналистов, стараниями депутата городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, отпустили без составления протокола.

Тем временем в городе начала распространяться информация о том, что очередная акция солидарности с Алексеем Навальным назначена на следующие выходные.

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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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