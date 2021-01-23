"Можешь выйти на площадь?": в Петербурге сторонники Навального не поместились на Сенатской

В субботу, 23 января, в Санкт-Петербурге, как и в десятках других российских городов, состоялась акция солидарности с Алексеем Навальным. По оценкам местных СМИ, в ней приняло участие до 20 тысяч петербуржцев, однако сами участники акции допускают, ориентируясь на съемки с воздуха, что для того чтобы поддержать "берлинского пациента" и "малоизвестного блогера", на улицы второго по значению российского города, вышло в общей сложности до тридцати тысяч человек.
Корреспондент DW, который следил за субботними событиями в Санкт-Петербурге, затрудняется назвать точное количество участников, но уверен, что это одна из самых многочисленных акций за все время путинского правления.
Упредительные меры не возымели действия
В Питере, похоже, прислушались к призыву Навального не бояться
Информация о том, что местный штаб Алексея Навального приглашает всех неравнодушных горожан прийти 23 января в 14 часов на Сенатскую площадь, распространялась через социальные сети и мессенджеры. А также с помощью известного с советских времен "сарафанного радио", то есть путем обзвона родственников, друзей и знакомых. Накануне стало известно, что ко многим гражданским активистам и демократическим политикам приходили домой сотрудники правоохранительных органов, чтобы убедить их воздержаться от участия в "несанкционированной акции". Утром в субботу было объявлено, что ближайшая к Сенатской площади станция метро "Адмиралтейская" закрыта на выход, якобы из-за ремонта эскалатора.
Но все эти упредительные меры не возымели действия. Как и сообщения о том, что к месту сбора активистов стягиваются отряды ОМОНа на бронированных автобусах и грузовиках. Людские цепочки стекались к Медному всаднику, причем в руках некоторых людей старшего возраста в руках были портативные магнитофоны, из которых раздавался "Петербургский романс" Александра Галича со словами "Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь?!".
Жилетки с надписью "Пресса" не спасали от задержания
А когда стало понятно, что всех желающих Сенатская площадь не вместит, полицейские начали вначале единичные задержания, а затем стали вытеснять участников акции солидарности на окрестные улицы. После примерно двадцатиминутного замешательства, манифестанты стали двигаться по тротуарам в сторону Невского проспекта, а затем разделились на две большие группы. Одна направилась к Марсову полю, другая пошла в сторону площади Восстания.
Жилеты с надписью "Пресса" петербургских журналистов не спасают
Возле Гостиного двора тем временем сгруппировались значительные силы полиции. Когда к ним по рации поступила команда остановить колонну гражданских активистов, они перекрыли проезжую часть Невского проспекта автозаками, а тротуары перегородили металлическими ограждениями. Начались массовые задержания демонстрантов, причем, в отличие от Сенатской площади, полиция действовала уже значительно жестче.
В Петербурге было задержано около полутысячи демонстрантов
Тем не менее значительная часть гражданских активистов, среди которых преобладали люди студенческого возраста, кружными путями обошли полицейские кордоны и добрались до площади Восстания. Но и здесь их ждали омоновцы, которые уже вовсю начали применять резиновые дубинки.
Наблюдатели отмечали, что полиция задерживала и отправляла в автозаки даже тех журналистов, которые надели специальные жилеты с надписью "Пресса". Всего же, по данным "ОВД-Инфо" к полуночи в Санкт-Петербурге было задержано и отправлено в районные отделения МВД 466 участников акции, среди которых было 16 корреспондентов различных изданий, включая провластные. Некоторых журналистов, стараниями депутата городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, отпустили без составления протокола.
Тем временем в городе начала распространяться информация о том, что очередная акция солидарности с Алексеем Навальным назначена на следующие выходные.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль