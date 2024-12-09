Может ли Сара Вагенкнехт остановить немецкую помощь Украине?

"Союз Сары Вагенкнехт", который называют в Германии пророссийским, войдет в два земельных правительства. Как это повлияет на политику немецкого правительства в отношении войны России против Украины?

"Мы пришли, чтобы остаться", - без лишней скромности говорит управляющий делами "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) Кристиан Лайе (Christian Leye). Созданная менее года назад партия, названная по имени ее основательницы, былой "звезды" немецких посткоммунистов Сары Вагенкнехт (Sarah Wagenknecht), станет одной из правящих. Пусть и только на земельном уровне.

Правда, в сентябре, на выборах в ландтаги в трех федеральных землях на востоке Германии намного успешнее выступили правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ), занявшие одно первое и два вторых места. Но с этой партией, официально признанной частично правоэкстремистской, ни одна другая вступать в коалиции не желает. А вот к "Союзу Сары Вагенкнехт" отношение политических конкурентов терпимое.

В Бранденбурге ССВ войдет в коалицию с социал-демократами, в Тюрингии - с ними же и еще с консерваторами из ХДС. Острые споры на эту тему возникают в Германии, в первую очередь, потому, что ССВ считается прокремлевской партией, выступает за прекращение поставок Украине немецких вооружений и против размещения в ФРГ новых американских ракет. Есть ли у ССВ возможность настоять на таких требованиях?

Партия вертикального взлета

ССВ - партия вертикального взлета. Зарегистрированная лишь в январе этого года уже на июньских выборах в Европарламент она получила более 6% голосов. А осенью, с двузначным результатом (от 11,8% до 15,8%) партия легко прошла в ландтаги трех федеральных земель на востоке Германии - в Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. В Саксонии, правда, ССВ останется в оппозиции, но поскольку правительство там не будет иметь устойчивого парламентского большинства все равно сможет оказывать влияние на его политику.

Первый съезд ССВ в январе в Берлине: в ожидании Сары Вагенкнехт Фото: Nikita Jolkver/DW

Участие ССВ в земельных правительствах Бранденбурга и Тюрингии - это в определенной мере и итог успеха на востоке ФРГ правопопулистской и также считающейся прокремлевской "Альтернативы для Германии" (АдГ).

В Тюрингии она вообще стала сильнейшей партией, собрав почти 33% голосов, в Бранденбурге (29,2%) и Саксонии (30,6%) уверенно заняла второе место. Но с этой партией никакая другая в коалицию вступать не желает, поэтому и сложилась ситуация, при которой ССВ остался единственно возможным партнером, с которым в двух федеральных землях можно было сформировать дееспособные правительства. Так что оба эти "брака" не по любви, а по необходимости.

Какова программа ССВ

Программа ССВ представляет собой смесь левых, консервативных и пацифистских установок. Так, в социальной и экономической сферах эта партия придерживается классических левых позиций - больше социальных гарантий, выше налоги на богатых, "прижать" транснациональные корпорации.

ССВ выступает за ограничение притока беженцев в Германию Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

В социокультурной области ССВ выступает, в частности, за ограничение притока беженцев. В том, что касается международной политики, эта партия требует прекратить поставки вооружений Украине, не размещать новые американские ракеты в Германии и все силы бросить на поиск дипломатического решения конфликта, допуская уступки Киева Москве.

Тем самым, считает, например, эксперт по немецким партиям Константин Вуртман (Konstantin Wurthmann), ССВ заполняет тот вакуум, который оставляют другие партии. В социальных и экономических вопросах, поясняет он, немцы ориентируются, скорее, на левые идеи, в повседневной жизни и отношении к мигрантам они больше консерваторы.

А пацифизм укоренился в Германии еще в первые десятилетия после окончания Второй мировой войны. И хотя, по последним опросам, доля немцев, выступающих за продолжение поставок немецких вооружений еще составляет более половины (57%), она сокращается, а число противников такой помощи растет, особенно на востоке ФРГ.

Что записано в коалиционных соглашениях о ракетах и Украине

Перед началом коалиционных переговоров в землях на востоке Германии основательница партии Сара Вагенкнехт говорила, что ССВ согласится на участие в правительственных коалициях только при условии поддержки ее курса в отношении Украины и американских ракет другими партнерами. И что в итоге? Что именно переговорщики от ССВ и других партий записали в коалиционные соглашения?

Социал-демократ Дитмар Войдке сохранит свой пост премьер-министра Бранденбурга благодаря союзу с ССВ Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

И в Тюрингии, и в Бранденбурге в соответствующих документах есть пассажи о поставках оружия Украине, о ракетах, о дипломатических усилиях. В бранденбургском коалиционном соглашении, например, говорится, что "война (в Украине. - Ред.) не будет прекращена путем дальнейших поставок вооружений". О ракетах: "Мы (участники будущего земельного правительства. - Ред.) критически относимся к запланированному размещению на немецкой территории ракет средней дальности и гиперзвуковых".

Участники будущего правительства в Тюрингии зафиксировали в своем коалиционном соглашении факт их "различных взглядов на необходимость" поставок немецких вооружений Украине для "защиты ее территориальной целостности и суверенитета". А что касается ракет, то, говорится в документе, зная о критическом отношении многих жителей Тюрингии, участники будущего правительства "требуют широкой дискуссии" на этот счет.

Уступки с обеих сторон

Почерк Сары Вагенкнехт в этих двух коалиционных соглашениях есть, но требований прекратить поставки оружия Украине и не размещать в Германии американские ракеты в них все-таки нет. Текст представляет собой компромисс, хотя и с уступками со стороны социал-демократов и консерваторов.

Представителям же ССВ, в свою очередь, пришлось смириться с содержащимися в документах оценками происходящего как "развязанной Россией против Украины агрессивной войны" и "противоречащей международному праву войны России против Украины", с констатацией недопустимости "изменений границ военными методами".

Одновременно в обоих документах говорится о "большом значении обороноспособности нашей страны (Германии. - Ред.) и укреплении возможностей бундесвера для поддержания мира и обеспечения безопасности".

Федеральные земли канцлеру не указ

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) отнесся спокойно к содержанию коалиционного соглашения, достигнутого в Бранденбурге на переговорах социал-демократов с ССВ.

"Бранденбургское правительство не помешает руководимому мной федеральному правительству продолжать политику поддержки Украины", - заявил он, отвечая на вопросы депутатов бундестага. К тому же, добавил он, в коалиционном соглашении "не записано, что помощь Украине должна быть прекращена, ограничена или сокращена".

Впрочем, даже если бы изначальные требования Сары Вагенкнехт содержались в коалиционных соглашениях слово в слово, это не повлияло бы на политику официального Берлина: внешняя политика относится к исключительной компетенции федерального правительства. Так что внешнеполитические тезисы написанных в соавторстве с ССВ земельных коалиционных соглашений имеют только символическое значение.

Шансов же оказаться в центральном правительстве, по итогам досрочных выборов 23 февраля 2025 года, у "Союза Сары Вагенкнехт" пока нет. Не факт, что эта партия вообще сумеет преодолеть пятипроцентный барьер. Наивысшим ее общегерманский рейтинг был в августе - 8%. С тех пор он неуклонно идет вниз и составляет сейчас от 4,5% до 6%. Но и оказавшись в бундестаге, ССВ не сможет рассчитывать на приглашение в правительство, кто бы ни стал канцлером. На федеральном уровне коалицию с Сарой Вагенкнехт исключают и консерваторы, и социал-демократы.