 Мособлсуд отменил решение о блокировке сайта ″ОВД-Инфо″ | Новости из Германии о России | DW | 04.07.2022

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Россия

Мособлсуд отменил решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо"

Судья Луховицкого районного суда, отказавший адвокатам "ОВД-Инфо" в праве на апелляцию по решению о блокировке сайта правозащитного проекта, получил выговор.

Логотип правозащитного проекта ОВД-Инфо

Логотип правозащитного проекта "ОВД-Инфо"

Московский областной суд отменил решение о блокировке сайта правозащитного проекта "ОВД-Инфо", принятое Луховицким районным судом, и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил сам проект.

"Это редкая по нынешним временам победа здравого смысла и права, но победа - маленькая, - так решение Мособлсуда прокомментировал сооснователь "ОВД-Инфо" Григорий Охотин. - После 6 месяцев блокировки суд устранил очевидное процессуальное нарушение".

В свою очередь, адвокат проекта "ОВД-Инфо" Анастасия Саморукова пояснила: "Изначально Григорий Охотин фактически был лишен доступа к правосудию. Задача Луховицкого суда и Луховицкой прокуратуры была в том, чтобы мы не увидели ничего, и материалов дела тоже".

Ранее защитникам, представляющим интересы проекта, отказали в праве на подачу апелляции. Этот отказ адвокаты "ОВД-Инфо" обжаловали в Мособлсуде, который и позволил им ознакомиться с материалами дела. При этом судья, который вынес решение об отказе в апелляции, получил выговор, что, по словам, Саморуковой, - "не самая частая история".

За что заблокировали сайт проекта "ОВД-Инфо"

Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо" 25 декабря 2021 года. Основанием стали выдвинутые против проекта обвинения в пропаганде терроризма и экстремизма на территории России. Тогда из решения Луховицкого районного суда не было ясно, какие именно материалы стали поводом для блокировки, напоминают правозащитники, добавляя, что блокировать весь сайт и соцсети из-за отдельных материалов - незаконно.

31 декабря 2021 года Луховицкий районный суд опубликовал решение о блокировке, в котором уточнил, какие материалы правозащитного проекта содержат "информацию, направленную на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений". Конкретно речь шла о статьях "ОВД-Инфо" о теракте в здании архангельского ФСБ в 2018 году, об организации "Хизб ут-Тахрир", "Свидетелях Иеговы", а также протестных акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Домен ovdinfo.org пока остается недоступным. Как указывают представители проекта "ОВД-Инфо", для фактического снятия блокировки Роскомнадзору потребуются документы, которые правозащитники получат от суда позднее.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

Контекст

Суд назвал причины блокировки портала "ОВД-Инфо"

На сайте Луховицкого районного суда Московской области указано, что проект "ОВД-Инфо" публиковал в интернете информацию, запрещенную к распространению в РФ.  

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