 Мособлсуд 28 января рассмотрит апелляцию на арест Навального | Новости из Германии о России | DW | 26.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Мособлсуд 28 января рассмотрит апелляцию на арест Навального

Адвокаты Алексея Навального проинформированы о заседании в Московском областном суде по апелляции на арест политика.

Акция в поддержку Навального в Омске

Акция в поддержку Навального в Омске

Московский областной суд 28 января рассмотрит апелляционную жалобу на арест оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом во вторник, 26 января, сообщил адвокат Вадим Кобзев в Twitter. 

Между тем "МБХ медиа" указывает, что пресс-служба Мособлсуда не располагает информацией о назначении даты заседания по апелляции.

В команде Навального сочли назначение заседания неожиданным. "Сроки позволяли Мособлсуду рассмотреть жалобу уже после 2 февраля, когда будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный по "делу Ив Роше". Ну, то есть могли бы признать арест под портретом Ягоды незаконным - но уже потом, когда это было бы как "кулаками после драки", - написал в Twitter глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков и заявил, что планы проведения новых протестных акций 31 января остаются в силе. 

Адвокаты Навального 21 января обжаловали решение Химкинского суда о его аресте до 15 февраля, попросив отменить постановление и "принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки".

Задержание и арест Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву после продолжавшегося пять месяцев лечения и реабилитации от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.

Суд, состоявшийся на следующий день после задержания в УВД города Химки, арестовал Навального на 30 суток. До заседания суда адвокатов к нему не допустили. Из зала, где проводилось судебное заседание, Навальный обратился с призывом к своим сторонникам выходить на улицы. После этого его штабы по всей стране начали подготовку к митингам 23 января. Эти акции состоялись в десятках городов по всей России.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальный обвиняет в попытке своего убийства Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального. Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Смотрите также:

  • Russland Moskau | Proteste gegen Regierung | wegen Verhaftung von Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    За Навального - в более чем 110 городах

    По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
    Еще по теме

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 06:06

Надоел ли Путин за 20 лет, или О чем говорят протесты в России в поддержку Навального

Аудио- и видеофайлы по теме

Как западные кремлинологи оценивают протесты в России?  

В бундестаге шокированы насилием против демонстрантов в РФ, МИД ФРГ требует освободить задержанных  

Реклама

Самые читаемые

Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото)  

Привился и заболел. Что было с журналистом DW после вакцинации "Спутником V"  

Комментарий: Сенсация! Путин лично вступил в полемику с Навальным  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно