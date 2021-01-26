Мособлсуд 28 января рассмотрит апелляцию на арест Навального

Московский областной суд 28 января рассмотрит апелляционную жалобу на арест оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом во вторник, 26 января, сообщил адвокат Вадим Кобзев в Twitter.

Между тем "МБХ медиа" указывает, что пресс-служба Мособлсуда не располагает информацией о назначении даты заседания по апелляции.

В команде Навального сочли назначение заседания неожиданным. "Сроки позволяли Мособлсуду рассмотреть жалобу уже после 2 февраля, когда будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный по "делу Ив Роше". Ну, то есть могли бы признать арест под портретом Ягоды незаконным - но уже потом, когда это было бы как "кулаками после драки", - написал в Twitter глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков и заявил, что планы проведения новых протестных акций 31 января остаются в силе.

Адвокаты Навального 21 января обжаловали решение Химкинского суда о его аресте до 15 февраля, попросив отменить постановление и "принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки".

Задержание и арест Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву после продолжавшегося пять месяцев лечения и реабилитации от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.

Суд, состоявшийся на следующий день после задержания в УВД города Химки, арестовал Навального на 30 суток. До заседания суда адвокатов к нему не допустили. Из зала, где проводилось судебное заседание, Навальный обратился с призывом к своим сторонникам выходить на улицы. После этого его штабы по всей стране начали подготовку к митингам 23 января. Эти акции состоялись в десятках городов по всей России.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальный обвиняет в попытке своего убийства Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального. Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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