Москвичке назначили 8 лет колонии за посты против войны

Анастасию Бережинскую признали виновной по трем статьям УК за антивоенные посты, опубликованные в 2022-2023 годах, а также за призывы убить президента РФ, помещенные в комментариях под одним из них.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил москвичку Анастасию Бережинскую к 8 годам колонии общего режима, сообщает в четверг, 14 ноября, издание "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента. Приговор вынесен по делу об антивоенных постах и призывах к убийству президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну против Украины.Прокуратура требовала для Бережинской 10 лет колонии.

Признана виновной по трем статьям УК

Анастасия Бережинская признана виновной по статьям о распространении "фейков" по мотивам политической ненависти, повторной "дискредитации" вооруженных сил РФ и оправдании терроризма. После оглашения приговора 43-летнюю Бережинскую, мать двоих несовершеннолетних детей, находившуюся ранее под подпиской о невыезде, взяли под стражу. В последнем слове она заявила, что примет любое решение суда.

Дело в отношении Анастасии Бережинской заведено после ее антивоенных постов, опубликованных в соцсети VK в 2022 и 2023 годах. В частности, она писала об "уничтожении мирного населения, пытках и истязаниях, геноциде украинской нации" российскими военными и "о совершении президентом как главнокомандующим ВС РФ госизмены, геноцида и военных преступлений, похищении российской армии чужого имущества, уничтожении инфраструктуры".

В мае 2022 года в комментариях под собственным постом Бережинская призвала убить Путина. На допросах она заявила, что "была раздосадована военными действиями государства, переживала за мирное население как России, так и Украины".

В России более 1000 человек преследуют за антивоенную позицию

По данным "ОВД-Инфо", в России насчитывается 2947 фигурантов политически мотивированных уголовных дел, из них 1094 человек преследуются за антивоенную позицию.