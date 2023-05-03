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Московский КремльФото: picture alliance/blickwinkel/McPHOTO
КонфликтыУкраина

Москва обвинила Киев в попытке удара по Кремлю

Сергей Гуща
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 мая.

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На 434-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 3 мая (время московское).

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Власти Москвы с 3 мая запретили использование беспилотников в городе. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин. Власти пошли на этот шаг с целью предотвратить несанкционированное использование дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, объяснил он. Мера не коснется беспилотников, используемых по решениям органов государственной власти, добавил градоначальник.

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Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов, утверждает пресс-служба президента РФ, не приводя подробности. В результате никто не пострадал, отметили в Кремле. Российская сторона расценивает инцидент как "спланированную террористическую акцию и покушение" на главу государства, а также "оставляет за собой право ответить на попытку удара ... где и когда посчитает нужным", цитируют госСМИ пресс-службу Кремля.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

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Фирмы, работавшие на различные российские государственные структуры, после начала войны в Украине закупали в странах Евросоюза оборудование, микрочипы, боеприпасы, несмотря на введенные в марте 2022 года санкции США, пишет газета Financial Times. По ее данным, одна из фирм, работавших для ФСБ, - "Трейдтулз" - приобрела санкционную продукцию на 900 тысяч долларов (815 тысяч евро), в том числе 22 тонны оборудования в Германии стоимостью 554 тысячи долларов (502 тысячи евро), а также микрочипы немецкого и американского производства у одной небольшой сингапурской фирмы. Другие фирмы поставляли запрещенную западными санкциями продукцию в Россию для Службы внешней разведки (СВР), госконцерна "Ростех", российского Минобороны, "Росатома".

Еврокомиссия выделяет 500 млн евро на выпуск боеприпасов

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Европейская комиссия приняла постановление о поддержке производства боеприпасов, направленное на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов, ракет и их компонентов. Еврокомиссия предлагает выделить на эти цели 500 млн евро.

Это третья часть плана Европейского Союза, внедренного для быстрого предоставления Украине боеприпасов и ракет, а также пополнения собственных запасов стран-членов ЕС. Первая часть включает немедленные поставки Киеву уже имеющихся в наличии боеприпасов из резервов стран Евросоюза, а вторая – совместные закупки для дальнейшего обеспечение Украины и пополнения резервов армий европейских стран. На первые два этапа Еврокомиссия предложила выделить по одному миллиарду евро.

"В свете возобновления конфликта высокой интенсивности в Европе своевременная доступность этих продуктов в достаточном количестве имеет решающее значение для нашей безопасности и для наших постоянных усилий по поддержке Украины", - говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте.

Хроника событий 3 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 мая 14.00 - 23.59 >>>

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