Москва хочет повысить взнос за уход иностранцев с рынка РФ

В правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями рассматривают "значительное увеличение" взноса за продажу бизнеса в России.

Российские власти планируют "значительно" увеличить взнос в федеральный бюджет со сделок по продаже иностранными компаниями своего бизнеса в РФ. Об этом пишет в пятницу, 20 сентября, онлайн-издание РБК со ссылкой на собеседника в профильной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, а также на другие анонимные источники.

Два собеседника редакции указали, что рассматривается возможность повысить взнос с нынешних 15% от стоимости продаваемых активов до 40%, но источник в подкомиссии опроверг эти слухи. По его словам, о 40% речь не идет, но рассматривается "значительное повышение" взноса.

Один из собеседников РБК уточнил, что необходимость повышения взноса возникла для случаев "очень дешевой оценки актива" и именно для них могут быть изменены общие правила.

В министерстве финансов РФ журналистам сообщили, что там "постоянно обсуждают эффективность работы подкомиссии и подходов к рассмотрению сделок". При этом на данный момент "новых решений принято не было".

Взносы в бюджет РФ со сделок по продаже иностранного бизнеса

"Взносы платятся в федеральный бюджет со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран, - напоминает РБК. - Сделки с иностранными резидентами должна согласовывать правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а конкретно одобрением сделок по продаже иностранцами российских активов занимается подкомиссия этой правкомиссии, ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Уплата взносов в бюджет является одним из оснований для принятия положительного решения подкомиссии о согласовании такой сделки".

По данным издания, за восемь месяцев 2024 года в федеральный бюджет РФ поступило почти 140 млрд рублей, уплаченных иностранными фирмами за продажу своего бизнеса на российском рынке.

Наблюдатели считают, что увеличение взноса может привести к тому, что еще не ушедшие из России иностранные компании по финансовым соображениям могут передумать покидать этот рынок. Многие иностранные компании решили покинуть Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году.