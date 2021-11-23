Московское отделение "Яблока" лишило партбилетов 488 членов

Почти пятьсот членов российской либеральной партии "Яблоко" лишены партбилетов по итогам перерегистрации московского отделения партии, сообщила во вторник, 23 ноября, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. С учета сняты 488 членов московского отделения "Яблока". Они имеют возможность обжаловать это решение.

По словам одного из собеседников "Коммерсанта", в московском отделении "Яблока" возник спор по 18 партийцам, в их числе оказалась и глава московского округа Гагаринский Елена Русакова. Она сообщила Telegram-каналу "Можем объяснить", что ей было отказано в перерегистрации. Об этом же сообщил и глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский. Всего, по данным канала, "Яблоко" не зарегистрировало около 15 московских муниципальных депутатов.

"Сталинские масштабы" исключений

Член московского бюро "Яблока", глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев сообщил, что в ходе перерегистрации 237 человек было зарегистрировано и еще 202 снято с регистрации с правом обжаловать это решение. По словам Морева, из регионального отделения выбыли те члены партии, которые не подали в срок необходимые для перерегистрации документы.

Между тем Максим Гонгальский в разговоре с "Коммерсантом" назвал масштабы исключений "поистине сталинскими". Другой собеседник издания заявил, что, "судя по озвученным фамилиям, будет исключена большая часть актива".

Заместитель председателя "Яблока" Иван Большаков сказал, что формально из партии никого не исключали. По его словам, выбывшими из партии объявили "тех, кто не вышел на связь, не подтвердил членство и не написал заявление, что даже незарегистрированным членом партии хочет оставаться".

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