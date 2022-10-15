Власти Москвы требуют от отелей сообщать о гостях-мужчинах

На 234-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 15 октября (время московское).

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Энергетики в Донецкой области продолжают работу по устранению последствий российских обстрелов - за 14 октября они вернули электричество в 9 населенных пунктов области, что обеспечило электроэнергией 5930 семей, указывает ДТЭК "Донецкие электросети" в своем отчете.

По данным компании, без электроэнергии из-за обстрелов остаются 85 населенных пунктов региона.

++18.00++

На Крымском мосту завершена часть ремонтых работ - специалисты "закончили работы на левой части моста", написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы!" - заявил чиновник. Ранее правительство РФ поручило закончить ремонт моста до 1 июля 2023 года, а сам Хуснуллин заявлял, что "основные" работы по восстановлению моста завершатся до конца 2022 года.

++17.30++

Прокачка топлива по нефтепроводу "Дружба" через Польшу возобновлена, сообщил польский оператор трубопровода, компания PERN . Нефтепровод прекращал работу из-за утечки, выявленной 12 октября. При этом польские власти и местный оператор "Дружбы" не считают, что причиной утечки была диверсия.

Московские власти стали требовать от гостиниц предоставлять данные о постояльцах

++17.00++

Владельцы московских гостиниц и хостелов стали получать от властей обращения с требованием содействовать в поиске уклонистов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин. В качестве подтверждения этого Ступин опубликовал фото двух документов. В одном из них, датированном 11 октября, администрация района Филевский парк требует владельцев гостиниц предоставлять данные о постояльцах-мужчинах в возрасте от 18 до 55 лет. Другой документ - "удостоверение", якобы выданное военкоматом Тверского района Москвы и требующее "оказывать помощь" его предъявителю в выполнении "обязанностей по мобилизации".

++16.30++

Россия не победит в войне против Украины, но при этом никуда "не исчезнет" - после конца войны в отношениях РФ и Запада наступит долгая зима, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью местному телеканалу Yle . При этом министр считает, что Путин не станет применять ядерное оружие в Украине, так как это было бы его "последней ошибкой".

++16.00++

Херсонская областная прокуратура начала расследование после сообщений об убийстве главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Юрия Керпатенко. Об убийстве дирижера, который работал в Херсонской областной филармонии и остался в городе во время оккупации, сообщила журналистка Елена Ванина. По ее словам, Керпатенко отказался сотрудничать с оккупационными властями, и его застрелили в собственном доме.

++15.35++

В Белгородской области произошел пожар на нефтебазе, попавшей под обстрел. "У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района", - написал губернатор Вячеслав Гладков. Он утверждает, что угрозы распространения огня нет.

++15.05++

Жители аннексированного Крыма опубликовали несколько фото и видео с работой ПВО. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что средства ПВО работают в "тренировочном режиме". "В Казачке (Казачьей бухте - прим. ред.) работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

++14.35++

Жителей Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов, которые, предположительно, будут раздаваться в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Как поясняет местная ОВА, в указанных местах началась плановая работа саперов, поэтому взрывы возможны при разминировании и обезвреживании предметов. Власти просят граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

++14.05++

Замглавы оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ "попытались начать наступление в районе Дудчан-Берислава". Об этом же он сообщил утром в эфире программы "Соловьев Live" на российском ТВ, указав, что началась "активная фаза, которую мы ожидали". "Чиновник" в очередной раз заявил, что попытки ВСУ освободить аннексированные территории будут отражены, однако вслед за этим опубликовал пост, где снова посоветовал жителям Херсонской области "воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию".

Хроника событий 15 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 октября 14.00 - 23.59 >>>

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