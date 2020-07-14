 Мосгорсуд смягчил наказание ряду фигурантов дела ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 12.01.2021

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Россия

Мосгорсуд смягчил наказание ряду фигурантов дела "Нового величия"

Двоим из трех фигурантов, которые получили реальные сроки, - Руслану Костыленкову и Петру Карамзину - наказание сократили на три месяца.

На процессе по делу Нового величия

На процессе по делу "Нового величия" (фото из архива)

Московский городской суд смягчил наказание ряду фигурантов дела "Нового величия". Это подтвердил во вторник, 12 января, адвокат Леонид Соловьев.

Двоим из трех фигурантов, которые получили реальные сроки, наказание сократили на три месяца. Руслану Костыленкову - до шести лет и девяти месяцев колонии общего режима. Петру Карамзину - до шести лет и трех месяцев колонии общего режима.

Осужденным на условные сроки Максиму Рощину, Дмитрию Полетаеву, Марии Дубовик и Анне Павликовой наказание оставили без изменения. Однако испытательный срок Павликовой и Дубовик снизили на один год, с пяти до четырех лет.

"Будем обжаловать в кассации и добиваться оправдания, также собираемся обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - приводит слова Соловьева агентство "Интерфакс".

Дело "Нового величия"

Ранее, 6 августа 2020 года, Люблинский суд Москвы приговорил семерых фигурантов дела "Нового величия" к наказаниям от четырех лет лишения свободы условно до семи лет колонии. Все они были признаны виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

Следствие пришло к выводу, что активисты намеревались свергнуть конституционный строй в России и установить временное правительство. В то же время защита утверждала, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Приговор был обжалован и защитой, и гособвинением. Прокуратура в своем представлении попросила устранить техническую ошибку, допущенную, по ее мнению, при определении меры наказания нескольким фигурантам. В свою очередь, адвокаты посчитали приговор слишком суровым и ходатайствовали об оправдании подзащитных.

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    Автор: Сергей Елкин


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