Мосгорсуд разрешил журналистам DOXA выходить на прогулки

Московский городской суд изменил решение нижестоящего суда в отношении трех журналистов студенческого журнала DOXA. "Постановления Басманного суда Москвы от 14 апреля 2021 года в отношении Метелкина В., Тышкевич Н. и Арамяна А. изменены, им запрещено выходить из дома в период с 10.00 до 8.00 следующих суток, в остальном постановления - без изменений", - заявили в пресс-службе суда в понедельник, 26 апреля, в ответ на запрос "Интерфакса".

Тем самым фигурантам дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия - главному редактору DOXA Армену Арамяну, а также редакторам Владимиру Метелкину и Наталии Тышкевич - разрешили выходить из дома на два часа в сутки. Апелляционная жалоба в отношении четвертой фигурантки, редактора Аллы Гутниковой будет рассмотрена Мосгорсудом 28 апреля.

Ранее глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что Главное следственное управление СК России намерено в течение 36 дней 24 раза допросить Армена Арамяна, следственные действия запланированы на все рабочие дни апреля и до 24 мая включительно. Владимира Метелкина будут допрашивать 29 раз вплоть до 31 мая, заявил в свою очередь адвокат Григорий Червонный.

Дело DOXA

Полицейские 14 апреля провели обыски в редакции DOXA, а также у редакторов Владимира Метелкина, Аллы Гутниковой, Наталии Тышкевич и Армена Арамяна, которые были задержаны. Басманный районный суд Москвы в тот же день по ходатайству следствия запретил журналистам выходить из дома с 00.00 до 23.59. Журналистам также запретили без разрешения следователя общаться с кем бы то ни было, кроме адвокатов и близких родственников, а также пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.

По версии следователей, в январском видеоролике DOXA на портале YouTube фигуранты дела призывали выйти на несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального тех, кому не исполнилось 18 лет. Команда издания позднее удалила ролик с YouTube по требованию Роскомнадзора. По словам адвокатов и журналистов, в видео не было призыва выходить на несогласованные акции, но был призыв не бояться давления преподавателей и администрации вуза.

Свыше 250 представителей международной академической среды подписали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA, назвав предъявленные обвинения нелепыми. Журнал DOXA был создан учащимися и выпускниками Высшей школы экономики (ВШЭ) и других вузов в поддержку студентов, которых задерживали летом 2019 года на акциях протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.

Смотрите также: