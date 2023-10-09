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Мосгорсуд поддержал жалобу Кара-Мурзы на бездействие СК РФ

Павел Мыльников
9 октября 2023 г.

Апелляцию Владимира Кара-Мурзы на бездействие следствия после его отравления будет рассматривать Замоскворецкий райсуд. Сам политик находится в колонии по приговору за госизмену.

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Оппозиционный российский политик Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-МурзаФото: Maxim Grigoryev/TASS/dpa/picture alliance

Московский городской суд поддержал жалобу оппозиционного российского политика и публициста Владимира Кара-Мурзы, приговоренного к длительному заключению за "государственную измену", на бездействие Следственного комитета (СК) РФ после его отравления. Об этом адвокат Вадим Прохоров рассказал в понедельник, 9 октября.

В конце июля стало известно, что Пресненский районный суд Москвы отказался рассматривать апелляцию оппозиционера к СК. По словам Кара-Мурзы, суд посчитал жалобу не заявлением о преступлении, а "обращением гражданина".

После решения Мосгорсуда апелляцию Кара-Мурзы направят на новое рассмотрение в Замоскворецкий районный суд. Ранее оппозиционер выразил уверенность, что исполнители и заказчики его отравления понесут ответственность.

Расследователи установили вероятных исполнителей покушений на Кара-Мурзу

Владимир Кара-Мурза активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь был временно помещен в больницу с аналогичными симптомами.

Команды расследовательского портала Bellingcat и издания The Insider установили предполагаемых исполнителей покушений на Кара-Мурзу. Согласно выпущенному в 2021 году расследованию, это были предполагаемые сотрудники Федеральной службы безопасности РФ Роман Мезенцев, Александр Самофал, Константин Кудрявцев и Валерий Сухарев. Речь шла о тех же людях, которые были задействованы в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в 2020-м, отметил Кара-Мурза.

Приговор в 25 лет и ШИЗО в Омске

Владимир Кара-Мурза был взят под стражу весной 2022 года, а в апреле 2023-го был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Мосгорсуд признал политика виновным в государственной измене, распространении клеветы на российскую армию и сотрудничестве с "нежелательной" организацией. Защита оппозиционера обжаловала приговор, но первый апелляционный суд 31 июля оставил решение Мосгорсуда в силе. В конце сентября Кара-Мурзу поместили в штрафной изолятор в колонии строгого режима №6 в Омске.

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