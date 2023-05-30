Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович

Московский городской суд утвердил решение о помещении в СИЗО театрального режиссера Евгении Беркович по обвинению в "оправдании терроризма" из-за спектакля "Финист Ясный Сокол", сообщает издание "Медиазона" во вторник, 30 мая.

Дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) возбудили еще 10 апреля, однако известно о нем стало в мае. 4 мая в Москве дома у Беркович и второй обвиняемой по делу, сценаристки Светланы Петрийчук, прошли обыски. Позднее их обеих отправили в СИЗО до 4 июля. Беркович обжаловала свой арест 12 мая.

Спектакль "Финист Ясный Сокол" посвящен реальным историям россиянок, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать к ним в Сирию. В 2022 году он получил две премии "Золотая маска" - за работу драматурга и за лучшие костюмы. Правозащитники назвали уголовное преследование Беркович и Петрийчук "театральным делом" - впервые в новейшей российской истории авторов спектакля обвиняют по столь тяжелой статье за отмеченный национальной российской премией спектакль.

Дело возбудили на основании лженаучной экспертизы

Поводом для возбуждения дела стала экспертиза, которая нашла в постановке "признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России".

Специалистом, проводившим экспертизу, был Роман Силантьев, который называет себя создателем "деструктологии". Дисциплина, по его словам, изучает "всю совокупность деструктивных вызовов жизни, здоровью и благосостоянию людей". Опрошенные изданием "Агентство" ученые и члены комиссии РАН по борьбе с лженаукой заявили, что не слышали о "деструктологии".

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