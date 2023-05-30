  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Правосудие и законРоссия

Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович

Даниил Сотников
50 мин. назад

Беркович пыталась обжаловать свой арест по делу об "оправдании терроризма" из-за спектакля "Финист Ясный Сокол".

https://p.dw.com/p/4Rxj7
Театральный режиссер Евгения Беркович на суде (5 мая 2023 года)
Евгения Беркович в зале суда (5 мая 2023 года)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Московский городской суд утвердил решение о помещении в СИЗО театрального режиссера Евгении Беркович по обвинению в "оправдании терроризма" из-за спектакля "Финист Ясный Сокол", сообщает издание "Медиазона" во вторник, 30 мая.

Дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) возбудили еще 10 апреля, однако известно о нем стало в мае. 4 мая в Москве дома у Беркович и второй обвиняемой по делу, сценаристки Светланы Петрийчук, прошли обыски. Позднее их обеих отправили в СИЗО до 4 июля. Беркович обжаловала свой арест 12 мая.

Спектакль "Финист Ясный Сокол" посвящен реальным историям россиянок, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать к ним в Сирию. В 2022 году он получил две премии "Золотая маска" - за работу драматурга и за лучшие костюмы. Правозащитники назвали уголовное преследование Беркович и Петрийчук "театральным делом" - впервые в новейшей российской истории авторов спектакля обвиняют по столь тяжелой статье за отмеченный национальной российской премией спектакль.

Дело возбудили на основании лженаучной экспертизы

Поводом для возбуждения дела стала экспертиза, которая нашла в постановке "признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России".

Специалистом, проводившим экспертизу, был Роман Силантьев, который называет себя создателем "деструктологии". Дисциплина, по его словам, изучает "всю совокупность деструктивных вызовов жизни, здоровью и благосостоянию людей". Опрошенные изданием "Агентство" ученые и члены комиссии РАН по борьбе с лженаукой заявили, что не слышали о "деструктологии".

Смотрите также:

Путин возвращает сталинские времена?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Режиссер Женя Беркович

В Москве задержана режиссер Женя Беркович

В Москве задержана режиссер Женя Беркович

В Москве задержали режиссера спектакля "Финист Ясный Сокол", а в Санкт-Петербурге прошел обыск в квартире матери и бабушки Беркович. Задержана и автор сценария Светлана Петрийчук.
Политика4 мая 2023 г.
external

Балет с перерывом на воздушную тревогу. Репортаж DW из Одессы (18.07.2022)

Балет с перерывом на воздушную тревогу. Репортаж DW из Одессы (18.07.2022)

Одесский оперный театр закрылся c началом российского вторжения. Но с середины июня он снова открыт. Число зрителей ограничено - чтобы в случае воздушной тревоги в подвале хватило места для всех. Репортаж DW.
Культура18 июля 2022 г.02:28 мин.
Карикатура - полицейские с бумажкой "ордер на обыск" машут дубинками и говорят: "Закошмарили блогеров, теперь пойдем к режиссерам".

Задержание Жени Беркович: а потом пришли за режиссерами

Задержание Жени Беркович: а потом пришли за режиссерами

В России возбудили уголовное дело "об оправдании терроризма" в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол" режиссера Жени Беркович. Палочная система нашла себе новое поле для деятельности.
Политика4 мая 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Поврежденный фасад жилого здания в Москве после атаки беспилотников 30 мая

Офис Зеленского прокомментировал атаку дронов в Москве

Конфликты13 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Дрон-атака на Киев. Игра в помощь ВСУ. DW Шоу

Дрон-атака на Киев. Игра в помощь ВСУ. DW Шоу

Политика21 ч. назад61:10 мин.
Deutschland Belarusisches Berlin

Места белорусской истории в Берлине. Где что находится

Места белорусской истории в Берлине. Где что находится

История4 мин. назад
Тиль Линдеман во время одного из концертов

Секс-скандал вокруг группы Rammstein

Секс-скандал вокруг группы Rammstein

Культура25 мин. назад
Шкала термометра на фоне неба в солнечный день

Чем рост температуры на 2,7 градуса грозит миллиардам людей

Чем рост температуры на 2,7 градуса грозит миллиардам людей

Природа и окружающая среда6 ч. назад
Сцена из спектакля

Серебренников. Из заключения в изгнание

Серебренников. Из заключения в изгнание

Театр7 ч. назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Вечный Эрдоган": СМИ ФРГ об итогах выборов в Турции

"Вечный Эрдоган": СМИ ФРГ об итогах выборов в Турции

Политика22 ч. назад
На главную страницу