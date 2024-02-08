Мошенники украли деньги у россиян от имени "Единой России"

Схему выявили в компании F.A.C.C.T., занимающейся борьбой с киберпреступностью. Хакеры предлагают пройти опрос о предстоящих выборах за вознаграждение по специальной ссылке и получают доступ к банковскому счету жертвы.

Интернет-мошенники от имени партии "Единая Россия" с недавних пор начали предлагать российским избирателям пройти опрос о предстоящих выборах президента РФ, получив за это денежное вознаграждение в размере 2,5 тысячи рублей, сообщает в четверг, 8 февраля, агентство РБК, основываясь на информации, полученной от компании F.A.C.C.T., специализирующейся на борьбе с киберпреступностью.

Для участия в опросе хакеры предлагают жертве установить на свое мобильное устройство "фейковое мобильное приложение с поддельного магазина Google Pay", в котором установлена специальная программа-троян. После прохождения "опроса" его участникам предлагается ввести данные банковской карты для получения обещанного вознаграждения.

Далее приложение переходит на фишинговую страницу, где преступники дают запрос доступа к СМС и контактам пользователя. "Так мошенники получают возможность без ведома жертвы получить СМС с кодом подтверждения банковского перевода", - пояснил агентству специалист одного из департаментов компании.

Потери доверчивых россиян - 300 тысяч за два дня

Согласно информации департамента, только за два дня - 29 и 30 января - жертвами мошенников стали 33 российских интернет-пользователя, со счетов которых суммарно похищено 292,5 тысячи рублей: минимальной была сумма в 1,5 тыс. руб., максимальной - 76 тысяч.

В компании F.A.C.C.T. отмечают, что мошенники активно рекламируют ссылки на фейковый Google Play в мессенджерах и соцсетях. Рекламные сообщения сопровождает поддельный скриншот из банковского сервиса с полученным вознаграждением.

Эксперты компании напомнили, что загружать на свои персональные устройства можно исключительно приложения с официальных платформ и обязательно проверять разрешения, которые приложения запрашивают. Центробанк РФ в январе предупредил, что мошенники стали чаще имитировать голоса родственников, знакомых или коллег потенциальных жертв с помощью специальных программ. Они все чаще создают адресные схемы по цифровому портрету человека на основе данных из открытых интернет-ресурсов. Специалисты советуют при возникновении сомнений прервать разговор и перезвонить человеку, от имени которого поступает звонок.

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