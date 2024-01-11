Экстремальный холод. Спасут ли 100 грамм?

Идеальная температура нашего тела - от 36,5 до 37 градусов по Цельсию. Нормальный обмен веществ и работа всех органов человека напрямую зависят от этой температуры, и организм делает все возможное, чтобы поддерживать ее на оптимальном уровне. Однако терморегуляция работает лишь до определенного момента, а потом тоже отключается. Поэтому более пяти миллионов человек ежегодно умирают от чрезмерной жары или холода. Но помочь себе можно.

Терморегуляция тела

Температура тела контролируется гормонами щитовидной железы и гипоталамусом. Если она резко падает, то организм пытается активизировать обмен веществ, чтобы сохранить баланс. Метаболизм снабжает нас необходимыми питательными веществами, обеспечивает расщепление и преобразование пищи, делает так, чтобы клетки могли использовать все им необходимое. Кроме того, активные процессы обмена веществ способны согревать наше тело - при этом вырабатывается определенное количество энергии, благодаря чему и происходит регулирование теплового баланса.

Важную роль в этом процессе играет циркуляция крови. Поскольку от холода кровеносные сосуды сужаются, по ним начинает перемещаться недостаточное количество крови. Это делает клетки различных тканей хрупкими и вызывает боль. В первую очередь страдают пальцы рук и ног, нос и уши. Если температура тела продолжает понижаться, изменениям подвергаются и жизненно важные органы: сердце, легкие, мозг. Из-за холода они тоже начинают функционировать в ограниченном режиме.

Если температура тела отклоняется от нормы хотя бы на два градуса, наступает гипотермия. Наш организм начинает работать еще активнее, чтобы защитить себя. Повышается тонус мышц, и это вызывает дрожь во всем теле.

Некоторым нравится температура минус 40 градусов - при ней капли замерзают на лету в виде удивительных узоров Фото: CFOTO/picture alliance

Когда температура тела опускается до 32 градусов, то дрожь прекращается. Наш мозг и нервные окончания больше не передают сигналы, и мы начинаем чувствовать онемение в руках и ногах.

В этой фазе боль стихает, но человек уже едва может передвигаться. И даже говорить. Мы больше не можем ясно мыслить и все больше теряемся в пространстве. Теперь организм переходит в режим экономии энергии и включает свою "аварийную программу". Но даже она в какой-то момент перестает работать, если не остановить понижение температуры тела.

Что может помочь при переохлаждении?

От холода защитит, прежде всего, теплая одежда: шапка, перчатки, шарф, толстые носки. Если заранее известно, что организм будет подвергаться экстремальному холоду в течение длительного времени, то рекомендуется взять с собой дополнительные вещи. Отличный защитный и согревающий эффект окажет обычное одеяло, даже тонкое, и карманные грелки - их очень удобно держать в ладонях, они долго сохраняют тепло.

Первым признаком переохлаждения является онемение конечностей, особенно носа, ушей, пальцев рук и ног. Согревать эти части тела, например, с помощью грелки, не рекомендуется, так слишком быстрое нагревание может нанести вред переохлажденным кровеносным сосудам. Вместо горячего лучше использовать теплую воду, чтобы переохлажденные части нагревались постепенно.

Тот, кто думает, что может согреться при помощи алкоголя - глубоко ошибается. Поначалу может показаться, что изнутри по телу разливается приятное тепло. Но на самом деле алкоголь расширяет кровеносные сосуды. Холод же, наоборот, сужает их, чтобы минимизировать потерю тепла. Эти две крайности часто приводят к ошибочной оценке своего реального состояния.

Когда температура тела опускается ниже 29,5 градуса, головной мозг перестает работать. Человек в таком состоянии теряет сознание. Вместо 60 ударов в минуту биение сердца сократится до одного или двух разов. Кровь больше не перекачивается по телу достаточно быстро, что в большинстве случаев вызывает смерть от холода.

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