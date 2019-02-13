 Moody′s повысило рейтинги российских регионов и банков | Экономические новости из Германии | DW | 13.02.2019

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Экономика

Moody's повысило рейтинги российских регионов и банков

Агентство Moody's повысило рейтинги 12 регионов РФ и 12 российских банков. На прошлой неделе Moody's последним из трех ведущих агентств вернул России рейтинги инвестиционного уровня.

Вывеска на офисе рейтингового агентства Moody's в Нью-Йорке

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги 12 регионов РФ. На одну ступень с "Ba1" до "Baa3" повышены рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении агентства, опубликованном вечером 12 февраля. Кредитоспособность Московской области, Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа улучшены с "Ba2" до "Ba1". Рейтинги Самарской области и Чувашии повышены с "Ba3" до "Ba2", Краснодарского и Красноярского краев, Коми и Нижегородской области - с "B1" до "Ba3".

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Эксперты Moody's изменили прогноз суверенного кредитного рейтинга РФ с "позитивного" на "стабильный". Агентство не исключает, что Конгресс США введет новые санкции против Москвы. (09.02.2019)

Кроме того, Moody's улучшило рейтинги 12 российских финансовых компаний. В этот список вошли Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Росэксимбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, банк "ДельтаКредит" и "Русфинанс банка". Прогноз дальнейшего изменения рейтингов Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, "ДОМ.РФ", Газпромбанка и Россельхозбанка изменен с "позитивного" на "стабильный". Прогноз рейтингов Альфа-банка, Райффайзенбанка, Росэксимбанка, Росбанка, банка "ДельтаКредит" и "Русфинанс банка" остается "стабильным".

8 февраля агентство повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Прогноз Moody's для суверенных рейтингов РФ изменен с "позитивного" на "стабильный". В результате Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех ведущих агентств.

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    Автор: Сергей Елкин


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