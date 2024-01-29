Картина в Королевской академии художеств в Лондоне является лишь репликой известной фрески итальянского художника. Однако это не остановило активистов, приклеившихся к раме июльским днем 2022 года. В разговоре с DW один из участников объяснил выбор работы тем, что она тематически связана с изменением климата.