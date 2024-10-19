Молодежным словом 2024 года в Германии стала "аура"

Слово "Aura" - одно из самых популярных у немецкой молодежи. Оно стало победителем конкурса "Молодежное слово 2024 года", объявили издатели словаря Langenscheidt на Франкфуртской книжной ярмарке.

В рамках Франкфуртской книжной ярмарки объявлено "молодежное слово" 2024 года. Как сообщили в субботу, 19 октября, издатели словаря Langenscheidt, организаторы онлайн-голосования среди юношей и девушек, им было признано слово "Aura", ставшее одним из самых популярных в молодежной среде. Его использование означает "харизма, крутизна" или собственно "аура".

Слово "Aura" подростки употребляют не только оценивая атмосферу, обстановку, но и когда кто-то делает или сделал что-то очень крутое. Например: "Я был вчера на футболе, игра была аура плюс 1000!" или "У сегодняшней вечеринки отличная аура!" Однако это слово может применяться и в отрицательном смысле. Организаторы конкурса приводят такой пример его употребления: "Я не заметил ступеньку и споткнулся - аура минус 50".

Второе место заняло слово "Talahon" арабского происхождения, которое изначально обозначало выражение "Иди сюда". Как поясняют лингвисты, оно используется для обозначения "молодых людей со стереотипными отличительными чертами или поведением".

Молодежное слово года выбирают тинейджеры

Молодежное слово года определяется в Германии ежегодно с 2008 года по результатам конкурса, который проводят издатели словаря Langenscheidt. Варианты предлагают немецкие подростки и молодые люди от 11 до 20 лет. Потом из списка, составленного на основе их предложений, путем онлайн-голосования в несколько этапов они же сами определяют сначала трех фаворитов, а затем - победителя.

Слово-победитель традиционно объявляется на Франкфуртской книжной ярмарке, которая в этом году отмечает свой 75-летний юбилей. Сегодня это крупнейшая в мире отраслевая платформа для встречи авторов, издателей и любителей литературы - ежегодно сюда приезжают более 4000 издателей и выставляют 390 тысяч наименований книг, включая электронные.

В конце года в Германии также объявляют слово года, которое объявляют эксперты-лингвисты Общества немецкого языка в Висбадене.