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Акция с участием сторонников "Молодежной альтернативы", фото из архиваФото: Alex Talash/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Молодежное крыло АдГ признали экстремистской организацией

Марсель Фюрстенау
14 мин. назад

После 4-хлетнего наблюдения молодежное крыло правопопулистcкой партии АдГ признано в Германии экстремистской организацией. Следующей мерой может стать его запрет.

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Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) с 2019 года наблюдало за "Молодежной альтернативой" ("Junge Alternative", JA) - молодежной организацией правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Целью было  найти ответы на вопросы: происходит ли радикализация этой организации? Распространяет ли она ненависть в отношении мигрантов и беженцев? Занимается ли она националистической пропагандой? Выставляет ли она немцев с мигрантскими корнями гражданами второго сорта? Ответ BfV на все эти вопросы: да.

Целенаправленная пропаганда образа врага

Поэтому 26 апреля ведомство причислило "Молодежную альтернативу", которая до сих пор находилась под официальным подозрением, к числу организаций определенно правоэкстремистской направленности. "Целенаправленная пропаганда образа врага и разжигание неприязни в обществе в целом способны подготовить почву для враждебного поведения по отношению к затронутым лицам", - обосновал решение ведомства по охране конституции его глава Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). Вместе с "Молодежной альтернативой" экстремистскими организациями  признаны объединения "Институт государственной политики" (IfS) и "Один процент".

Для всех трех организаций теперь растет риск того, что наблюдение за ними будет вестись с использованием всего набора средств, имеющихся в распоряжении немецких спецслужб, включая целенаправленную слежку за их членами и мониторинг электронной коммуникации. По словам Томаса Хальдеванга, ведомство по охране конституции следит не только за экстремистами, готовыми к применению насилия, но и наблюдает за общественными объединениями, которые систематически распространяют взгляды, унижающие человеческое достоинство и являющиеся враждебными по отношению к демократии. Все три организации нацелены на дискриминацию людей, которых они считают чуждыми, и ставят целью сделать свои взгляды приемлемыми в обществе, говорится в сообщении BfV. Следующей - и самой жесткой - штрафной мерой может стать запрет организаций.

Враждебное отношение к демократии

Что касается правоэкстремистских объединений и организаций, то федеральное министерство внутренних дел Германии уже многократно использовало практику запрета. Однако добиться запрета партии намного сложнее. Так, попытка властей запретить правоэкстремистскую Национал-демократическую партию (НДПГ) в 2017 году закончилась неудачно. Несмотря на это, признание экстремистской организацией "Молодежной альтернативы" должно стать сигналом тревоги для АдГ, поскольку сама партия с марта 2022 года находится под официальным подозрением в экстремизме и соответственно под наблюдением ведомства по охране конституции. Партия безуспешно пыталась предотвратить это, но получила отказ в административном суде Кельна.

Незадолго до этого партию покинул ее тогдашний председатель Йорг Мойтен (Jörg Meuthen). Свое решение он обосновал тем, что созданная в 2013 году "Альтернатива для Германии" за прошедшие годы очень сильно сдвинулась вправо, приобрела тоталитарные черты и в значительной степени не поддерживает свободно-демократический общественный строй. Такое мнение уже давно разделяют в BfV.

Огульные обвинения в адрес мигрантов

При этом молодежное крыло партии ведомство считает еще более опасным: представления о населении Германии, которые просматриваются в выступлениях членов и заявлениях самой организации, противоречат Конституции ФРГ и способны дискриминировать представителей других этнических групп. Так, в организации огульно приписывают всем мигрантам из исламских стран негативные качества: культурную отсталость и непропорционально развитую склонность к насилию и совершению противоправных действий.

Ведомство по охране конституции также в целом сомневается в приверженности членов и сторонников "Молодежной альтернативы" Конституции ФРГ. С точки зрения BfV, подтверждением тому служат многочисленные случаи распространения клеветы и порочащих сведений о политических противниках, а также о немецком государстве и его официальных представителях. Поэтому ведомство пришло к выводу, что организацию интересует не столько предметная дискуссия по имеющимся проблемам, сколько общая дискредитация демократической системы в Германии.

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