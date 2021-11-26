"Молдовагаз" заявил о переводе "Газпрому" средств для покрытия задолженности

Компания "Молдовагаз", занимающаяся транспортировкой газа в Молдове, перечислила российской корпорации "Газпром" оплату для покрытия задолженности по поставкам сырья. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе молдавского концерна. Там уточнили, что переведены средства за природный газ, "потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года".

Как отметил молдавский портал Replica Media, правительство этой страны утром 26 ноября провело заседание и одобрило поправки в бюджет о выделении финансовых средств для решения проблемы бесперебойного получения сырья.

Парламент Молдовы в рамках ускоренной процедуры одобрил выплаты

Ранее изменения в закон о госбюджете на 2021 год были утверждены молдавским парламентом, их поддержали 60 из 77 проголосовавших депутатов. "За" выступили политики от Партии действия и солидарности, а также от партии "Шор". "Против" - представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Процедура прохождения поправок через парламент была ускорена по просьбе правительства.

Это было связано с тем, что "Молдовагаз" 22 ноября получил предупреждение от "Газпрома" о возможном прекращении поставок через 48 часов, если российской корпорации не поступят платежи. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что тот "крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств". Позднее, 24 ноября, Куприянов сообщил, что приостанавливать снабжение газом пока не будут в связи с тем, что правительство Молдовы вступило в диалог с российской компанией, а Молдовагаз" обязался "полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября".

Угроза энергетического кризиса

На фоне дефицита в европейских хранилищах цена на газ для Молдовы в сентябре подскочила до 550 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в начале года она составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

Из-за угрозы энергетического кризиса власти Молдовы 22 октября объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.

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