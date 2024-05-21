Молдова заключила с ЕС соглашение об оборонном партнерстве

Молдова стала первой страной, заключившей партнерское соглашение в области безопасности и обороны с Евросоюзом.

Молдова подписала с Европейским Союзом соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Республика стала первой страной, подписавшей подобный документ с ЕС, подчеркнул верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 21 мая.

"Это партнерство повысит устойчивость страны. Оно позволит совместно решать общие проблемы безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным и исследовать новые области сотрудничества", - написал Боррель.

Глава европейской дипломатии анонсировал заключение подобных соглашений с другими государствами, чтобы создать "сеть дружественных стран", укрепить их безопасность и обеспечить "более тесное сотрудничество" по таким вопросам, как кибербезопасность, отмечает агентство AFP.

Соглашение учитывает вторжение РФ в Украину

План партнерства состоит из 28 пунктов, сообщает агентство Reuters. Документ учитывает "все более сложную среду безопасности" после вторжения России в Украину и призывает к "консультациям в широком спектре". Помимо киберугроз в тексте упоминаются борьба с дезинформацией, терроризмом и "укрепление национальной безопасности Молдовы, стабильности и устойчивости в обороне". Сотрудничество также будет охватывать вопросы контроля границ, торговли людьми и организованной преступности.

Премьер-министр республики Дорин Речан назвал соглашение "механизмом обеспечения мира и стабильности для граждан Молдовы".